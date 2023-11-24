رفع 780 حالة إشغال وغلق 5 كافيهات ومقاه مخالفة دون ترخيص بالعجوزة

شن مسئولو حي العجوزة حملات مكبرة لرفع إشغالات وتعديات المحال والأكشاك والكافيهات على الطريق العام، وذلك بناءً على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.



وأسفرت الحملة بقيادة اللواء ياسر مدين رئيس الحي عن رفع كافة الحواجز التى تشغل الطرق الرئيسية مع تحرير محاضر للمخالفين، ورفع إشغالات بعض الأكشاك لعدم الالتزام بالمساحات المقررة لها.

كما أسفرت الحملات عن رفع ٧٨٠ حالة إشغال في عدد من المناطق المحيطة بالمدارس والشوارع الرئيسية، وغلق عدد ٥ كافيهات ومقاه مخالفة تدار بدون ترخيص بالحي.

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غلق عدد ٩ كافيهات ومقاه مخالفة تدار بدون ترخيص بالهرم





وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تابع جهود حملات حي الهرم بشارع الأربعين المتفرع من كعبيش بالتعاون مع شرطة المرافق والتي أسفرت عن غلق عدد ٩ كافيهات ومقاهي مخالفة تدار بدون ترخيص وتقوم بإشغال الطريق العام مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

شملت المقاهي والكافيهات المخالفة التي تم غلقها (كوكب الشرق - العمده - الملكة - الفرسان - الجزيره - الهضبة - أولاد العم – سلطنة – البورصة) إلى جانب رفع أكثر من ٢٠٠٠ حالة إشغال ما بين كراسي وترابيزت وشاشات عرض ومكبرات صوت ومصادرة المضبوطات وإيداعها بمخزن الحي.

وقد تم فتح الشارع أمام حركة المارة والسيارات دون أي معوقات مع تمركز لدوريات العمل من أجهزة المحافظة.

وشدد اللواء أحمد راشد علي ضرورة المتابعة الميدانية لتحقيق الانضباط بالشارع وعدم عودة التعديات مجددا.

كما كلف المحافظ بالعمل علي حل كافة الشكاوي التي تواجه المواطنين مع تكثيف الحملات الميدانية علي مدار اليوم وعدم السماح بالمخالفات من قبل المنشآت التجارية والمحال العامة.

ضبط ثلاثة أشخاص يفرغون دواجن نافقة



وفي ذلك الإطار اطلع اللواء أحمد راشد علي نتائج الحملات التي نفذتها مديرية الطب البيطري ومدينة البدرشين والأجهزة الأمنية والتي أسفرت عن ضبط ثلاثة أشخاص يقومون بتفريغ حمولة سيارة نصف نقل بمخزن ناحية شارع اللبيني نطاق أبو صير بمركز ومدينة البدرشين وتحمل ١.٢ طن دواجن كاملة نافقة بالريش تبعث منها روائح كريهة يتم تجميعها من المزارع والأسواق وإعادة تجهيزها بالمخزن لاستخدامها وبيعها وطرحها بالأسواق مرة أخرى.

التحفظ على المضبوطات

وعلى الفور تم تحرير محضر بالواقعة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والتحفظ علي المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنهم مع التحفظ علي السيارة المضبوطة بمركز شرطة البدرشين.

جاءت الحملة فى ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتشديد الرقابة على الأسواق بالمحافظة وضبط المخالفين خاصةً فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وجشع بعض التجار فى استغلال المواطنين من خلال تضليلهم وبيع منتجات غير صالحة للاستخدام أو منتهية الصلاحية.