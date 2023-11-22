الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

وصفة طبيعية واقتصادية لإعادة شباب البشرة

شباب البشرة، فيتو
شباب البشرة، فيتو

تجديد خلايا البشرة وإعادة شبابها من الأمور التى تعيد نضارة وجمال البشرة وهو ما تحرص عليه النساء عقب الأربعين حفاظا على جمالهن.

وتجديد خلايا البشرة يكون من خلال العناية بالبشرة يوميا من حيث الترطيب والتنظيف والوصفات الطبيعية المهمة وكذلك التغذية السليمة.

وصفة طبيعية واقتصادية لإعادة شباب البشرة 

 

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية واقتصادية لإعادة شباب البشرة.

المكونات:-

ملعقة شوفان مطحون

ملعقة بذور الكتان مطحونة

زبادى للعجن

الطريقة:-

  • نحضر بولة عميقة ونضع بها المكونات الجافة.
  • نخلط معا جيدا حتى يتجانسوا.
  • ثم نضيف الزبادى تدريجيًا مع التقليب حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم سهل الفرد.
  • نفرد القناع على البشرة النظيفة ونقوم بعمل حركات دائرية برفق لمدة 5 دقائق.
  • ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر.
  • نمسح الوجه بعدها بقطنة مبللة بماء الورد أو التونر، وذلك لغلق مسام البشرة.
  • نكرر الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.
  • هذا القناع يجدد خلايا البشرة ويقاوم التجاعيد والخطوط الرفيعة بالبشرة كما يفتح البشرة وينظفها ويعيد النضارة والحيوية والشباب لها.
وصفة طبيعية واقتصادية لإعادة شباب البشرة، فيتو 

خطوات بسيطة يجب اتباعها حفاظا البشرة من العيوب

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

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- الاهتمام بتنظيف البشرة.

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

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وصفات طبيعية لتفتيح بشرتك وإشراقها بأقل التكاليف

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وصفة طبيعية لتفتيح بشرتك 5 درجات من أول استخدام

- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

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وصفة طبيعية واقتصادية لإعادة شباب البشرة شباب البشرة تجديد خلايا البشرة العناية بالبشرة بذور الكتان دعاء محمد خبيرة التجميل التجاعيد

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