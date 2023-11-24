الجمعة 24 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

علاج البشرة المجهدة، بالخيار والطماطم والعسل

العناية بالبشرة،
العناية بالبشرة، فيتو

علاج البشرة المجهدة، يتطلب المزيد من التركيز في اختيار المواد الطبيعية الفعالة، والتي تمنح البشرة الترطيب الكافي، وتخلصها من الإجهاد، وهناك العديد من الماسكات الطبيعية، التي يمكنها أن تعالج إجهاد البشرة، بمنحها المزيد من الترطيب.

 

ماسكات للبشرة المجهدة

وأكدت خبيرة التجميل هبه محمد، أن هناك العديد من المواد الطبيعية الموجودة في البيت، والتي يمنها علاج البشرة المجهدة، مع الاستخدام المنتظم، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

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ماسك الخيار

الخيار هو أحد أفضل المكونات الطبيعية للبشرة المجهدة. فهو غني بمضادات الأكسدة والماء، مما يساعد على ترطيب البشرة وتقليل الالتهابات.

 

طريقة التحضير

قشري الخيار وقطعيه إلى شرائح.

ضعي شرائح الخيار على وجهك ورقبتك لمدة 15-20 دقيقة.

اشطفي وجهك بالماء البارد.

 

ماسك الطمي

الطمي هو مكون طبيعي آخر رائع للبشرة المجهدة. فهو يساعد على امتصاص الزيوت الزائدة والأوساخ من البشرة، مما يساعد على تنظيفها وتقليل الالتهابات.

 

طريقة التحضير

اخلطي ملعقتين كبيرتين من الطين مع ملعقة كبيرة من الماء.

ضعي المزيج على وجهك ورقبتك لمدة 15-20 دقيقة.

اشطفي وجهك بالماء البارد.

 

ماسك العسل

العسل هو مرطب طبيعي رائع للبشرة. فهو يساعد على ترطيب البشرة وإزالة الجفاف والخطوط الدقيقة.

 

طريقة التحضير

اخلطي ملعقة كبيرة من العسل مع ملعقة كبيرة من الزبادي.

ضعي المزيج على وجهك ورقبتك لمدة 15-20 دقيقة.

اشطفي وجهك بالماء البارد.

 

ماسك الأفوكادو

الأفوكادو هو مصدر غني بالدهون الصحية، مما يساعد على ترطيب البشرة وتحسين مرونتها.

 

طريقة التحضير

اهرسي ثمرة أفوكادو ناضجة.

أضيفي ملعقة كبيرة من العسل إلى الأفوكادو المهروس.

ضعي المزيج على وجهك ورقبتك لمدة 15-20 دقيقة.

اشطفي وجهك بالماء البارد.

 

ماسك الطماطم

الطماطم غنية بمضادات الأكسدة، مما يساعد على حماية البشرة من أضرار الجذور الحرة.

 

طريقة التحضير

اهرسي ثمرة طماطم ناضجة.

ضعي الطماطم المهروسة على وجهك ورقبتك لمدة 15-20 دقيقة.

اشطفي وجهك بالماء البارد.

ترطيب البشرة طبيعيًّا

 

نصائح عامة الاستخدام ماسكات البشرة المجهدة

تأكدي من تنظيف وجهك جيدًا قبل تطبيق الماسك.

ضعي الماسك على وجهك ورقبتك بحركات دائرية لطيفة.

اتركي الماسك لمدة 15-20 دقيقة.

اشطفي وجهك بالماء البارد.

استخدمي مرطبًا بعد تطبيق الماسك.

 

نصائح عامة للحفاظ على صحة البشرة

 

اشربي الكثير من الماء.

تناولي نظامًا غذائيًا صحيًا.

احمِي بشرتك من أشعة الشمس.

استخدمي منتجات العناية بالبشرة المناسبة لنوع بشرتك.

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