تخلصي من التجاعيد بقشور الموز الداخلية

التجاعيد المبكرة شبح يطارد الفتيات مع التقدم في العمر وللأسف تؤثر بشكل سلبي في مظهر البشرة وجمالها وشبابها.

والتجاعيد تظهر سريعًا عند إهمال العناية بالبشرة من حيث الترطيب اليومي والتغذية السليمة وشرب الماء الوفير والمواظبة على الوصفات الطبيعية.

وصفة طبيعية بقشور الموز لمحاربة التجاعيد

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية بقشور الموز لمحاربة التجاعيد.

المكونات:

قشرة موزة

ملعقة جل صبار

ملعقة عسل نحل

الطريقة:

نقشر قشرة الموزة الداخلية بملعقة ونضعها في بولة عميقة.

نرش قشرة الموزة الداخلية جيدًا حتى نحصل على خليط ناعم.

نضيف لها الصبار والعسل ونقلب جيدًا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم.

نفرد القناع على البشرة النظيفة فى حركات دائرية برفق ونتركه لمدة 15 دقيقة.

ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه.

نكرر الوصفة مرتين أسبوعيًّا للحصول على أفضل النتائج.

يمكن مسح البشرة بقشرة الموزة الداخلية لمدة 5 دقائق للتخلص من المسام الواسعة بشكل سريع مع تعزيز نضارة البشرة.

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خطوات بسيطة يجب اتباعها حفاظا البشرة من العيوب

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

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- الاهتمام بتنظيف البشرة.

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.