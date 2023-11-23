قناع الحلبة والماء الورد لبشرة بيضاء مفعمة بالنشاط والحيوية

تفتيح البشرة واشراقتها من الأمور التى تحرص عليها الفتيات من أجل الحصول على مظهر مميز وأكثر جاذبية.

وتفتيح البشرة يكون من خلال الوصفات الطبيعية التى تغذي البشرة وتعزز من نضارتها وتساعد فى تفتيح لونها.

وصفة طبيعية لتفتيح البشرة

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لتفتيح البشرة وإعادة شبابها.

المكونات:-

ملعقة حلبة مطحونة

ملعقة ماء ورد

الطريقة:-

نحضر بولة عميقة ونضع بها الحلبة.

ثم نضيف ماء الورد للحلبة تدريجيا مع التقليب حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم وخالى من أى تكتلات.

ثم نفرد القناع على البشرة النظيفة لمدة نصف ساعة.

ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه.

هذا القناع يكرر 3 مرات اسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

تعمل الحلبة على إخفاء العيوب بالبشرة وتفتيح لونها وتوحيده، كما تساعد فى علاج الالتهابات.

كما يعمل ماء الورد على ترطيب البشرة، لذا يجب المواظبة على استخدام هذا القناع حفاظا على مظهر البشرة.

وصفة طبيعية لتفتيح البشرة، فيتو

خطوات بسيطة يجب اتباعها حفاظا البشرة من العيوب

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

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- الاهتمام بتنظيف البشرة.

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.