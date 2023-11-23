ما هو مرض الثلاسيميا وأعراضه وأسباب الإصابة وطرق العلاج؟

ما هو مرض الثلاسيميا، هو اضطراب وراثي في الدم يؤدي إلى انخفاض إنتاج الهيموجلوبين، وهو البروتين الموجود في خلايا الدم الحمراء المسؤول عن حمل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم، وتتكون جزيئات الهيموجلوبين من سلاسل بروتينية تسمى سلاسل ألفا وبيتا.

وأكدت الدكتورة هبة سيد أخصائي الامراض الباطنة، أن في مرض الثلاسيميا، يحدث خلل في إنتاج إحدى هذه السلاسل، مما يؤدي إلى فقر الدم.

وهناك نوعان رئيسيان من مرض الثلاسيميا:

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ثلاسيميا ألفا: يحدث هذا النوع عندما يكون هناك خلل في إنتاج سلاسل ألفا.

ثلاسيميا بيتا: يحدث هذا النوع عندما يكون هناك خلل في إنتاج سلاسل بيتا.

وأضافت الدكتورة هبة، أن شدة مرض الثلاسيميا تعتمد على عدد الجينات الطافرة التي يرثها الشخص من والديه، فكلما زاد عدد الجينات الطافرة، زادت شدة المرض.

أسباب الثلاسيميا

وأضافت الدكتورة هبه، أن الثلاسيميا هو اضطراب وراثي يسبب خللًا في إنتاج الهيموجلوبين، وهو البروتين الموجود في خلايا الدم الحمراء المسؤول عن حمل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم.

وتحدث الثلاسيميا بسبب طفرات في جينات تصنيع الهيموجلوبين. تؤدي هذه الطفرات إلى إنتاج خلايا دم حمراء غير طبيعية غير قادرة على حمل كمية كافية من الأكسجين.

ويمكن أن تنتقل الثلاسيميا من الآباء إلى الأبناء. إذا كان كلا الوالدين يحملان جينًا واحدًا للثلاسيميا، فإن الطفل لديه فرصة بنسبة 25٪ للإصابة بالثلاسيميا الكبرى، وهي أشد أشكال الثلاسيميا. إذا كان أحد الوالدين فقط يحمل جينًا واحدًا للثلاسيميا، فإن الطفل لديه فرصة بنسبة 50٪ لنقل الجين إلى أطفاله.

اعراض مرض الثلاسيميا

وأوضحت الدكتورة هبة، أن أعراض مرض الثلاسيميا تشمل ما يلي:

التعب

الخمول

ضيق التنفس

الصداع

شحوب الجلد

تضخم الطحال

التشخيص

وأشارت الدكتورة هبة، أنه يمكن تشخيص مرض الثلاسيميا من خلال إجراء اختبارات الدم.

الثلاسيميا

علاج الثلاسيميا

وأضافت الدكتورة هبه، أنه لا يوجد علاج نهائي للثلاسيميا، ولكن هناك علاجات يمكن أن تساعد في إدارة الأعراض وتحسين جودة الحياة.تشمل خيارات العلاج ما يلي:

نقل الدم: قد يحتاج الأشخاص المصابون بالثلاسيميا الشديدة إلى نقل الدم بانتظام للحفاظ على مستويات الهيموجلوبين لديهم.

علاج الهرمونات: قد يساعد العلاج بالهرمونات، مثل هرمون الإريثروبويتين، في زيادة إنتاج خلايا الدم الحمراء.

زراعة الخلايا الجذعية: قد تكون زراعة الخلايا الجذعية خيارًا للأشخاص المصابين بالثلاسيميا الشديدة.

مضاعفات الثلاسيميا

ولفتت الدكتورة هبة، أن مضاعفات الثلاسيميا تشمل ما يلي:

أمراض القلب: يمكن أن يؤدي تراكم الحديد في القلب إلى تلفه.

أمراض الكبد: يمكن أن يؤدي تراكم الحديد في الكبد إلى تلفه.

تشوهات العظام: يمكن أن تؤدي الثلاسيميا الشديدة إلى تضخم الطحال، مما قد يؤدي إلى تشوهات العظام.

العدوى: يمكن أن يكون الأشخاص المصابون بالثلاسيميا أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.

الوقاية من الثلاسيميا

لا يوجد حاليًا طريقة للوقاية من الثلاسيميا، ولكن يمكن إجراء الفحص قبل الزواج لتحديد الأشخاص الذين لديهم خطر الإصابة بالثلاسيميا.

إذا كان كلا الوالدين يحملان جينًا واحدًا للثلاسيميا، فإن الطفل لديه فرصة بنسبة 25٪ للإصابة بالثلاسيميا الكبرى.

يمكن للوالدين الذين لديهم خطر الإصابة بالثلاسيميا التحدث إلى الطبيب حول خيارات الاختبار والعلاج.

يمكن أن يعيش الأشخاص المصابون بمرض الثلاسيميا حياة طبيعية مع العلاج المناسب.

وأوضحت الدكتورة هبه، أن هناك بعض النصائح للأشخاص المصابين بمرض الثلاسيميان والتي تستعرضها فيما يلي:

الحصول على قسط كافٍ من الراحة.

تناول نظام غذائي صحي.

ممارسة الرياضة بانتظام.

تجنب الإصابة بالعدوى.