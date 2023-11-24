اعرفي عدد قطع الملابس التي يجب إلباسها لطفلك في الطقس الحالي

تشهد مصر حاليا طقس خريفى مائل للبرورد بسبب اقتراب فصل الشتاء ولكن احيانا يكون الطقس حار وأخيانا أخرى يكون بارد.

وتنزعج الأمهات من هذا الطقس لأنه يؤثر على مناعة الصغار وتحتار الأمهات من حيث عدد قطع الملابس المناسبة للأطفال في هذا الطقس حفاظا على مناعتهم.

اعرفي عدد قطع الملابس المناسبة للطفل في الطقس المتقلب

ويقول الدكتور محمد صلاح شبيب استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، إنه يجب الباس الطفل مايمنحه الدفء دون أنه يصيبه بالعرق أو يجعل أطرافه باردة، بمعنى أن يرتدى الطفل ملابس قطن بأكمام طويلة، وفى النهار يرتدى نصف أكمام في المنزل.

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وأضاف شبيب، أن الطفل يرتدى قطع زائدة عن والدة والطفلة قطع زائدة عن والدتها، وذلك لحماية الصغار من نزلات البرد والأنفلونزا لأنها الملابس الغير مناسبة للطقس تضعف مناعة الطفل وتجعله عرضة لجميع الأمراض.

اعرفي عدد قطع الملابس المناسبة لطفلك، فيتو

نصائح مهمة تحمي طفلك من الأمراض المعدية في المدارس

للحفاظ على صحة الأطفال في المدرسة، يجب اتباع بعض النصائح، منها:

التأكد من الحصول على جميع التطعيمات، ويعد الحصول على لقاح الانفلونزا وتحصينات الأمراض الأخرى أحد أفضل الطرق التي يمكنك القيام بها لحماية الطفل من انتشار الأمراض المعدية.

غسل اليدين بالماء والصابون جيدا بصورة منتظمة ومتكررة وتذكير الأطفال بأهمية غسل اليدين خاصةً مع بدء العام الدراسي الجديد، وهى من أهم الطرق لمنع انتشار الأمراض والعدوى، وتعليمهم كيفية غسل أيديهم بشكل صحيح بعد استعمال المرحاض والعطس والرشح والسعال وقبل الأكل، وهذا يساعد في تقليل خطر الإصابة بالمرض ومن ثم نقل العدوى إلى الآخرين.

تشجيع الطفل على تجنب الاتصال الوثيق مع الطلاب المرضى أو مشاركتهم الأدوات.

تعليم الطفل بأن يقوم بتغطية فمه وأنفه عند السعال أو العطس، وأن يقوم بذلك في منديل ورقي ومن ثم يرميه، وإذا لم يكن من الممكن الوصول إلى منديل في الوقت المناسب، عليه أن يسعل أو يعطس في ثنية ذراعه.

تعليم الطفل أيضا أن يبقي يديه بعيدتين عن عينيه وأنفه وفمه، لأن الجراثيم تنتشر بهذه الطريقة.

واتباع جميع النصائح السابقة يحمى الطفل من جميع الأمراض المعدية فى المدارس طوال فصل الشتاء، ما يحميهم من العديد من المخاطر.

وبشكل عام يجب التنوع بين الأكلات، ومن المهم تقديم الطعام للطفل بشكل متنوع، على أن تكون أطعمة صحية تحتوي على العناصر الغذائية المهمة، ولهذا يجب التنويع بين الخضراوات والفاكهة والابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة والدهون المتحولة، والتي من الممكن أن تؤدي إلى سمنة الأطفال والتأثير على صحتهم في المستقبل.