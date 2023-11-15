نصائح مهمة اتبعيها للحفاظ على تقوية مناعة طفلك

مع انخفاض درجات الحرارة تخشى الأمهات من نزلات البرد والأنفلونزا لأن الطقس البارد يضعف مناعة الصغار كثيرا ما يؤثر على صحتهم بشكل سلبي.

وتقوية المناعة عادة تكون افضل شيء لحماية الصغار من الأمراض مع انخفاض درجات الحرارة، وهو ما تحرص عليه الأمهات كثيرا.

نصائح مهمة للحفاظ على مناعة طفلك

ويقدم الدكتور تامر عبد الحميد استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، نصائح مهمة يجب اتباعها حفاظا على تقوية مناعة الطفل، منها:-

الحفاظ على الرضاعة الطبيعية لأنها أهم خطوات تقوية مناعة الطفل منذ ولادته.

الحرص على التطعيمات لأنها تعزز قدرة الجهاز المناعي للطفل من خلال تحفيز الجسم على إنتاج أجسام مضادة.

الحرص على تقديم الغذاء الصحي المتوازن المكون من ثلاث وجبات رئيسية (فطار وغداء وعشاء)

تقديم الخضروات والفاكهة التي تزود الجسم بالفيتامينات والمعادن الضرورية لتقوية الجهاز المناعي.

عدم السماح للطفل بالسهر حتى يرتاح الجسم ويأخذ كفايته من النوم فقلة النوم تؤثر بالسلب على مناعة الطفل.

تشجيع الطفل على ممارسة الرياضة خارج المنزل بشكل مستمر ومنتظم فالرياضة تزيد من عدد كريات الدم البيضاء.

تعويد الطفل على غسيل اليدين بالماء والصابون باستمرار خاصة قبل وبعد الطعام وبعد قضاء الحاجة.

تعليم الطفل تنظيف أسنانه بالفرشاة والمعجون مع تغيير الفرشاة بعد شفاء الطفل من الإصابة بأى فيروس حتى لا يصاب بالفيروس مرة أخرى.

تجنب تعريض الطفل لدخان السجائر.

وقاية الطفل من نقص فيتامين "د" الذي له دور كبير في تقوية المناعة بالتعرض لأشعة الشمس أو إعطاء مركبات فيتامين د بجرعة مقدارها ٤٠٠ وحدة دولية خلال السنة الأولى من العمر مع زيادة الجرعة إلى ٦٠٠ وحدة دولية بعد عمر السن.

نصائح مهمة يجب اتباعها حفاظا على مناعة طفلك، فيتو

عدم إعطاء الطفل للمضادات الحيوية الغير ضرورية حفاظا على مناعته.

إظهار الحب والحنان للطفل فالمشاعر الإيجابية والسعيدة تحفز خلايا الجهاز المناعي وفي الوقت نفسه يجب إبعاد الطفل عن التوتر والقلق والمشاكل النفسية لأنها تستنزف جهاز مناعة طفلك وتقلل مقاومته للأمراض.

تقليل استهلاك المشروبات الغازية والمعلبات والمصنعات والسكريات.

الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالزنك مثل لحم البقر الفاصوليا وإعطاء مركب الزنك.

تجنب النظافة المفرطة وتشجيع الطفل على اللعب خارج البيت فالتعرض لبعض البكتيريا في مرحلة الطفولة يمكن أن يساعد على تطوير وتحسين عمل الجهاز المناعي.

تشجيع الطفل على شرب الماء والتأكد من أن الطفل يشرب كمية كافية من الماء على مدار اليوم.

إبعاد الطفل عن مخالطة الأشخاص المرضى قدر الإمكان وتجنب التجمعات خلال فترة انتشار الأمراض.

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