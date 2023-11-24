الجمعة 24 نوفمبر 2023
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حوادث

خلال 24 ساعة، ضبط ‏68650 مخالفة مرورية متنوعة

حملات مرورية، فيتو
حملات مرورية، فيتو

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

خلال 24 ساعة.. ضبط ‏68650 مخالفة مرورية متنوعة
 وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (68650) مخالفة مرورية متنوعة من بينها  (13506) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (370) مخالفة السير بدون تراخيص، (112) مخالفة دراجة نارية، (2232) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، (25) مخالفة موقف عشوائى، (3) مخالفات شروط التراخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية، تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

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استراتيجية وزارة الداخلية أجهزة وزارة الداخلية التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة تجاوز السرعة المقررة مخالفة السير بدون تراخيص مخالفات شروط التراخيص مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول

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