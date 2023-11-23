الخميس 23 نوفمبر 2023
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حوادث

الأمن يكشف ملابسات فيديو مشاجرة وتعدٍ على قائد سيارة بكورنيش النيل

الامن العام, فيتو
الامن العام, فيتو

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "تيك توك" متضمنًا قيام أحد الأشخاص بالتعدى على قائد سيارة بالضرب، وإحداث تلفيات بسيارته وضبط مرتكب الواقعة. 

وكانت  أجهزة وزارة الداخلية تابعت ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "تيك توك" يتضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى عليه بالضرب وإحداث تلفيات بسيارته، إثر مصادمة بين سيارتهما بشارع كورنيش النيل.
 

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و بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة مصر القديمة من (طالب) بذات المضمون، وقد تم ضبط السيارة مُرتكبة الواقعة وقائدها.. وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

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أجهزة وزارة الداخلية أجهزة الأمن بوزارة الداخلية شارع كورنيش النيل شرطة مصر القديمة

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