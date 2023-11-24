الدوحة تعلن وصول 20 فلسطينيا من حملة الإقامة القطرية من غزة وتوجه الشكر لمصر (فيديو)
أعلنت وزارة الخارجية القطرية وصول 20 فلسطينيا من حملة الإقامة القطرية إلى دولة قطر، عقب إجلائهم على متن طائرة تابعة للقوات المسلحة القطرية بجهود مصرية.
وكتبت وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر عبر منصة "إكس": "بفضل الله وصل 20 من الأشقاء الفلسطينيين من حملة الإقامة القطرية إلى دولة قطر سالمين وذلك بعد إجلائهم على متن طائرة للقوات المسلحة القطرية والشكر موصول للأشقاء في مصر على دعمهم الكبير".
وأضافت: "كان الأشقاء يقضون إجازاتهم في قطاع غزة عندما بدأ العدوان على القطاع، واليوم بحمد الله وبعد عدة أسابيع من المحاولات، تم لمّ شملهم ببقية أفراد أسرهم في قطر، والعمل قائم على لمّ شمل بقية الأسر العالقة من حملة الإقامة القطرية، وندعو الله أن يحفظ كل أهلنا في غزة ويجعلها بردا وسلاما عليهم".
مرفقة مقطع فيديو يظهر استقبال الوافدين.
ومنذ بداية الحرب على غزة بذلت قطر جهودا حثيثة في مفاوضات وقف إطلاق النار، اسفرت عن إعلان هدنة مؤقتة تبدأ ليوم ولمدة 4 ايام سيتم خلالها تبادل الأسرى بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والسماح بدخول كميات أكبر من المساعدات الإنسانية والوقود إلى قطاع غزة.
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