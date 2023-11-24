الجمعة 24 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

فوائد البنجر الأحمر، يحسن المزاج ويعالج الأنيميا ويحارب السرطان

فوائد البنجر الأحمر،
فوائد البنجر الأحمر، فيتو

فوائد البنجر الأحمر، البنجر من الخضراوات الشهيرة التي لها لون مميز وقيمة غذائية عالية حيث اشتهرت بفاعليتها في علاج أنيميا فقر الدم.

وفوائد البنجر الأحمر، عديدة ويدخل في العديد من الصناعات مثل صناعة السكر وله أهمية كبيرة للحفاظ على صحة الكبار والصغار.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن البنجر من الخضراوات المهمة التي اشتهرت بغناها بعنصر الحديد وهو مهم في علاج أنيميا فقر الدم كما يحتوي على فيتامين سي الذي يعزز امتصاص الحديد بالجسم.

 

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القيمة الغذائية الموجودة في البنجر

وأضاف السيد، أن البنجر يدخل فى صناعة الأدوية والسكر، وله قيمة غذائية عالية حيث يحتوى على الحديد والبوتاسيوم والماغنسيوم وحمض الفوليك وفيتامين سي وفيتامين أ ونسبة عالية من الألياف، لذا يجب الإكثار من تناوله.

فوائد البنجر الأحمر، فيتو 

فوائد البنجر الأحمر 

وتابع، أن من فوائد البنجر الأحمر:

  • مهم لصحة الصغار حفاظًا على صحتهم ونموهم بشكل صحي وحمايتهم من الإصابة بأنيميا فقر الدم.
  • مهم للرياضيين قبل التمرين لأنه يمد الجسم بالطاقة ويقوى العضلات ويقلل فرص الإصابة بالشد العضلي.
  • يساعد على الوقاية من أمراض السرطان لأنه يحتوي على مضادات أكسدة قوية تمنع وجود الشوارد الحرة المسؤولة عن تكوين الخلايا السرطانية.
  • مهم لصحة المرأة الحامل لأنه يساعد في تغذيتها ونمو الجنين بشكل صحي كما يقلل فرص الإصابة بتشوهات الأجنة.
  • يساعد على إنقاص الوزن لأنه قليل السعرات الحرارية ويساعد فى الشعور بالشبع لفترات طويلة، ويرفع معدلات حرق الدهون بالجسم.
  • يقوى النظر لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين أ.
  • يعزز صحة القلب والأوعية الدموية لأنه يخفض نسبة الكوليسترول بالدم.
  • يطرد السموم من الجسم لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف ومضادات الأكسدة.
  • يخفض مستوى السكر بالدم، وبالتالي تناوله مهم لمرضى السكر.
  • يساعد على علاج أنيميا فقر الدم لاحتوائه على نسبة عالية من الحديد وكذلك فيتامين سي الذي يحفز الجسم على امتصاص الحديد بشكل جيد.
  • يقوى المناعة لاحتوائه على مضادات الأكسدة وفيتامين سي.
  • يساعد على الاسترخاء ويقلل التوتر ويحسن المزاج وبالتالي يقلل من فرص الإصابة بالاكتئاب.
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أهمية البنجر 

وأوضح الدكتور أحمد السيد، أن البنجر يتم تناوله بأكثر من طريقة، حيث يقدم بمفرده أو يضاف إلى طبق السلطة، ويمكن تقديمه كنوع من المقبلات فهو طيب المذاق وله عشاق كثيرون.

 

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