فوائد الترمس، يخفض الكوليسترول ويعالج فقر الدم

فوائد الترمس، للصحة عديدة، ولابد من الاستفادة منه، بتناوله بكل منتظم، والترمس هو نوع من البقوليات التي تتميز بفوائدها الصحية العديدة، فهو مصدر جيد للبروتين والألياف الغذائية والفيتامينات والمعادن، كما أنه من المسليات ذات الطعم اللذيذ، والذي يمكنك صنعه في البيت، وتقديمه لأفراد أسرتك.

فوائد الترمس

وأكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد الترمس عديدة، وفيما يلي تستعرض بعض من فوائد الترمس:

تعزيز صحة الجهاز الهضمي:

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يحتوي الترمس على نسبة عالية من الألياف الغذائية، والتي تساعد على تنظيم حركة الأمعاء وتقليل خطر الإصابة بالإمساك. كما أنه يحتوي على مواد مضادة للالتهابات تساعد على حماية الجهاز الهضمي من الأمراض.

خفض مستويات الكوليسترول:

يساعد الترمس على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

علاج فقر الدم:

يحتوي الترمس على نسبة عالية من الحديد، والذي يساعد على إنتاج خلايا الدم الحمراء. كما أنه يحتوي على فيتامين C، الذي يساعد على امتصاص الحديد بشكل أفضل.

تعزيز المناعة:

يحتوي الترمس على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الجسم من الجذور الحرة، والتي يمكن أن تؤدي إلى تلف الخلايا وزيادة خطر الإصابة بالأمراض.

تحسين صحة البشرة:

يحتوي الترمس على فيتامين C، والذي يساعد على إنتاج الكولاجين، وهو بروتين يحافظ على صحة البشرة. كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس.

تعزيز صحة العظام:

يحتوي الترمس على الكالسيوم والفوسفور، وهما من المعادن المهمة لصحة العظام.

تحسين صحة الشعر:

يحتوي الترمس على الزنك، والذي يساعد على نمو الشعر الصحي.

تقليل الوزن:

يحتوي الترمس على نسبة عالية من الألياف الغذائية، والتي تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، مما قد يساعد على تقليل الوزن.

يمكن تناول الترمس بطرق مختلفة، مثل:

الطهي: يمكن طبخ الترمس مثل أي نوع آخر من البقوليات.

الشوربات: يمكن إضافة الترمس إلى الشوربات لتعزيز قيمتها الغذائية.

المقبلات: يمكن تناول الترمس كوجبة خفيفة أو كجزء من المقبلات.

الترمس السريع

طريقة عمل الترمس

وتقدم الشيف ريمو خبيرة الطهي، طريقة عمل الترمس الحلو، وكذلك طريقة عمل الترمس المر "البلدي"، وغيرها من المقبلات المرتبطة بالاحتفال بعيد الأضحى، في السطور التالية.

طريقة عمل الترمس

لابد أن نعلم في البداية أن هناك نوعان من الترمس، أولهما الترمس المر (البلدى) والثاني الترمس المستورد (الترمس الحلو).

طريقة عمل الترمس المر (البلدي):

ينقع الترمس في الماء لمدة لا تزيد عن 12 ساعة، وبعدها يتم غليه على النار.

وبعد ذلك نغير عليه المياه كل يوم لمدة أسبوع، حتى تزول المرارة ثم يملح بوضعه في محلول ملحى مكون من ماء وملح.

طريقة عمل الترمس الحلو أو المستورد أو السريع:

ينقع الترمس في الماء مدة لا تزيد عن 12 ساعة، وبعد ذلك يغلى لمدة 30 دقيقة تقريبًا ثم تغسله وتملحه.

يمكنك إضافة كمون وشطة وملح للترمس والليمون كخطوة أخيرة عند الأكل.