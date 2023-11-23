ندوة بكلية الآداب جامعة المنصورة بعنوان جيش مصر 4 آلاف سنة نصر

أقيمت اليوم بكلية الآداب بجامعة المنصورة ندوة بعنوان جيش مصر ٤٠٠٠ سنة نصر تحت رعاية الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عطية بيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبريادة الدكتور محمود سليمان الجعيدي عميد كلية الآداب، والدكتور وائل البراعي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وذلك في إطار خطة جامعة المنصورة للاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد.

حاضر فيها كل من: الوزير اللواء طارق المهدي وزير الإعلام السابق ومحافظ الإسكندرية السابق، اللواء محمد عبد القادر أحد أبطال حرب أكتوبر، العميد دكتور أحمد المتولىالدكتور أيمن وهبة استاذ بقسم التاريخ بكلية الآداب.

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وفى بداية اللقاء رحب الدكتور محمود سليمان الجعيدي عميد الكلية بالضيوف ونقل إليهم تحيات وتقدير جامعة المنصورة ورئيسها الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس والدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وتحدث اللواء أركان حرب معالي الوزير الدكتور طارق مهدي عبد التواب عن جيش مصر في الفترة من ثلاتة وسبعين وحتى الآن والدور الذي لعبه الجيش المصري في انتصارات أكتوبر المجيدة ودور الإعلام المصري في إبراز بطولات المصريين.

وتحدث اللواء أركان حرب الدكتور محمد محمد عبدالقادر عن حرب أكتوبر وهو بطل من أبطال حرب أكتوبر، وقد شارك سيادته في حرب أكتوبر في سلاح المدرعات وكان من الدفعة الأولى التي عبرت قناة السويس، وأنه استطاع أن يدافع مع كتيبته عن أرض سيناء واستطاع أسر جندي اسرائيلي وقد أشهر دفتر الشيكات الخاص بهذا الجندي الضابط الاسرائيلي، وما زال يحتفظ معه رغم مرور خمسين عام على حرب أكتوبر.

وتحدث العميد دكتور أحمد المتولي عن حروب الجيل الرابع ودور الشباب في الحفاظ على الهوية الوطنية لمصر.

وتحدث الدكتور أيمن وهبي عن جيش مصر القديم وهو أقدم جيش في التاريخ، ولذلك حافظ على الدولة المصرية وحدودها حتى الآن.

شهد اللقاء حضورا طلابيا كبيرا إضافة إلى حضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية منهم: سهير وحيد، الدكتور رياض الرفاعي، الدكتور نهاد كمال، الدكتور الزهراء بهزاد، الدكتور محمد عبد المولى، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بقسمي الآثار المصرية والإسلامية.