الخميس 23 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

التحالف الوطني يطلق قافلة كبرى محملة بالمساعدات الإغاثية لغزة، 500 قاطرة جديدة

قافلة محملة بالمساعدات
قافلة محملة بالمساعدات الإغاثية لغزة.فيتو

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يتم بشكل مستمر في إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف الذي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

أعلن المركز الإعلامي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي،اليوم  الخميس23 نوفمبر،عن انطلاق قافلة جديدة اليوم  وتسيير  أكثر  من ٥٠٠ قاطرة  جديدة  مُحملة بالأدوية والمواد الغذائية والملابس والأغطية بإجمالي وزن (8950) طن من المساعدات الموجهه لفلسطين من أرض إستاد القاهرة الدولي متوجهه لمعبر رفح لتسليمها  للأشقاء الفلسطيني، يأتي ذلك بمشاركة مايزيد عن 15 ألف متطوع مشارك من جميع محافظات  الجمهورية.

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جدير بالذكر أن إجمالي عدد قاطرات المساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية التي تسلمها الجانب الفلسطيني منذ بدأ العدوان الإسرائيلي علي القطاع خلال المراحل الثلاث من مد الجسر البري للمساعدات إلي نحو (395) قاطرة محملة بالأدوية والمسلزمات الطبية والملابس والمواد الغذائية والأغطية بإجمالي وزن(7825)طنًا لدعم الأشقاء في غزة لمواجهة وتحمل أعباء الحرب التي أسفرت عن سقوط الآلآف من الضحايا والمصابين.

يُذكر أن المرحلة الثالثة من قوافل المساعدات الإغاثية والإنسانية لقطاع غزة تضمنت حتي الآن نحو  (102) قاطرة محملة ب(1.084)طنًا من المواد الغذائية و(54.7) طنًا من البطاطين والملابس والأكفان ونحو(399.5)طنًا من المياه وأكثر من(197.6) طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية و28 طنًا من حفاظات الأطفال و(15) طنًا من المنظفات.

أما المرحلة الثانية فقد تضمنت نحو (185)قاطرة محملة ب(2444)طنًا من المواد الغذائية(48)ألف بطانية وملابس وأكفان (458)طنًا مياه وأكثر من 562 ألف علبة من الأدوية والمستلزمات الطبية
شارك في تلك القوافل عددًا من كيانات التحالف الوطني وهم ( حياة كريمة- بنك الطعام-جمعية الأورمان-جمعية رسالة-مؤسسة صناع الحياة-مؤسسة صناع الخير-مؤسسة أبو العنين-مؤسسة الجارحي-مؤسسة أبوهشيمه-مؤسسة العربي-مؤسسة مصر الخير-مؤسسة الجود-بنك الشفاء-مؤسسة أهل مصر-مؤسسة مرسال-جمعية الباقيات الصالحات-مجلس الشباب المصري-بهيه-جمعية مصطفى محمود-مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية-أمانة الأسكندرية-أمانة الغربية-أمانة القليوبية-أمانة الشرقية-أمانة كفر الشيخ).
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الرئيس عبد الفتاح السيسي فلسطين مصر

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