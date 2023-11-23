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حوادث

حكم قضائي بألا وجه لإقامة الدعوى في قضية التمويل الأجنبي

حكم قضائي بألا وجه
حكم قضائي بألا وجه لإقامة الدعوى في قضية التمويل الأجنبي

أصدر المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بالتمويل الأجنبي، أمرًا  بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة قبل مركز الأرض لحقوق الإنسان، ورفع أسماء من تضمنهم الأمر من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وكذا قوائم المنع من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة. 

 

وأوضح قاضي التحقيق أنه بصدور هذا الأمر يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي صدر بشأنها أوامر  بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية حتى تاريخه ثمانية وسبعون أمرًا يشمل أكثر  من مائة وثمانون  مشكو فى حقهم.

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 وأشار قاضي التحقيق إلى أنه جارٍ استكمال التحقيقات بالنسبة لباقي الكيانات في القضية رقم 173 لسنة 2011 وما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق.

 

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تقرير لجنة تقصي الحقائق فيتو قوائم الممنوعين من السفر محكمة استئناف القاهرة

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