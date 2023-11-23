المركزي التركي يرفع سعر الفائدة بـ500 نقطة أساس إلى 40%.. السويدي يقرر التثبيت عند 4%.. والأوروبي يحذر من الإعلان المبكر عن القضاء على التضخم

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي التركي، في اجتماعها اليوم الخميس، رفع سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساسية، لتصل من 35 % إلى 40 %، كما ذكر المركزي التركي في بيان السياسة النقدية له، أن معدل التضخم الرئيسي انخفض في شهر أكتوبر ولا يزال متماشيا مع التوقعات الواردة في أحدث تقرير للتضخم، إن المستوى الحالي للطلب المحلي، والتقلبات في تضخم الخدمات، والمخاطر الجيوسياسية، تعمل على إبقاء ضغوط التضخم على قيد الحياة.

Advertisements

البنك المركزي التركي يرفع سعر الفائدة بـ500 نقطة أساس إلى 40%

ومن ناحية أخرى، تشير المؤشرات الأخيرة إلى أن الطلب المحلي بدأ في الاعتدال مع انعكاس التشديد النقدي على الأوضاع المالية، وتقدر اللجنة أيضًا أن توقعات التضخم وسلوك التسعير بدأت تظهر علامات التحسن.

اقرأ التالى: المركزي السويدي يقرر تثبيت أسعار الفائدة عند 4%

البنك المركزى التركى، فيتو

المستوى الحالي من سياسة التشديد النقدي بتركيا

يمكن القول إن اللجنة قدرت أن المستوى الحالي من التشديد النقدي قريب بشكل كبير من المستوى المطلوب لـ تحديد مسار تباطؤ التضخم، وبناء على ذلك ستتباطأ وتيرة التشديد النقدي وستكتمل دورة التشديد في فترة زمنية قصيرة، وسيتم الحفاظ على التشدد النقدي طالما كان ذلك ضروريا لضمان استقرار الأسعار المستدام.

ولزيادة وظائف آليات السوق المالى وتعزيز الاستقرار المالي الكلي، تواصل اللجنة تبسيط وتحسين الإطار التحوطي الجزئي والكلي الحالي، في حين تم تقييم أسعار الإقراض على أنها تتماشى مع المستوى المستهدف للضيق المالي، فإن اللجنة تقدر أن اللوائح الخاصة بزيادة حصة الودائع بالليرة التركية والتشديد النقدي ستستمر في تعزيز آلية التحويل وتحسين تكوين التمويل للبنوك المصرفية، بالإضافة إلى قرارات سعر الفائدة، ستواصل اللجنة اتخاذ قرارات التشديد الكمي لدعم موقف السياسة النقدية.

ويمكن القول إنه وفى الأخذ في الاعتبار هناك آثار تراكمية لسياسة التشديد النقدي، كما ستواصل اللجنة تحديد قرارات السياسة بطريقة من شأنها خلق الظروف النقدية والمالية اللازمة لضمان انخفاض الاتجاه الأساسي للتضخم والوصول إلى هدف التضخم البالغ 5 في المائة.

المركزي السويدي يقرر تثبيت أسعار الفائدة عند 4%

وقرر البنك المركزي السويدي خلال اجتماعه اليوم الخميس، تثبيت معدلات الفائدة دون تغيير عند 4%، مع استعداده لرفع الفائدة في وقت مقبل إذا تدهورت توقعات التضخم، كما أنه رفع أسعار الفائدة من المستويات الصفرية في أبريل العام الماضى، وذلك في سلسلة من الزيادات لمكافحة ارتفاع التضخم الناجم عن كوفيد والحرب في أوكرانيا.

اقرأ التالى: خبير اقتصادي: تخفيض قيمة الجنيه ضرره كبير على الاقتصاد في الوقت الحالي

المركزي السويدي، فيتو

المركزي السويدي يقرر تثبيت أسعار الفائدة عند 4%

وقال المركزي السويدي إن التضخم، الذي بلغ ذروته بأكثر من 10%، لا يزال مرتفعًا للغاية وهناك خطر من أن يصبح غير قابل للتباطؤ، حيث أن ضغوط الأسعار تتحرك في الاتجاه الصحيح بعد 8 زيادات متتالية، كما أن التوقعات الخاصة بسعر الفائدة هي أنه قد يتم رفعه أكثر في بداية العام المقبل، وإن السياسة النقدية يجب أن تكون انكماشية لفترة طويلة نسبيا من الزمن.

ماذا حدث في أسعار الفائدة الأمريكية

بالنسبة لـ بنك الاحتياطي الفيدرالي فقد قرر اتخاذ قرار بالإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون تغيير في اجتماعه الأخير مطلع الشهر الجاري، والذي يعتبر الاجتماع قبل الأخير هذا العام للجنة السوق المفتوح الأمريكية، والذي جاء وفق التوقعات، كما قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على معدلات الفائدة الأمريكية، عند نطاق يتراوح بين 5.25 و5.50% على أمل إعادة التضخم الأمريكي إلى هدفه طويل الأجل البالغ 2%، وذلك عند أعلى مستوى في 22 عاما.

ويمكن القول إن قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مهما لكافة الأسواق لأنه يحدد أسعار العائد على التمويل وتقتضي به البنوك المركزية حول العالم التي تربط عملتها بالدولار.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، إن البنك المركزي لديه الوقت الآن لتقييم كيفية تطور التضخم بعد سلسلة تاريخية من رفع أسعار الفائدة، لكن النصر لم يتحقق بعد، كما أن الرهانات القائمة على تدفق البيانات قصيرة الأجل سابقة لأوانها.

كما انخفض التضخم أكثر من المتوقع في الأشهر القليلة الماضية، مما عزز توقعات الأسواق بأن البنك المركزي الأوروبي (ECB) سيقوم قريبًا بعكس موقفه التشديدي، وسيبدأ في خفض أسعار الفائدة، في حين أشار العديد من صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي إلى نهج أكثر حذرًا، في وقت تشير فيه توقعات الأسواق إلى أن خفض أسعار الفائدة قد يأتي في وقت مبكر بشهر أبريل المقبل.

التركيز على إعادة التضخم

وقالت لاجارد في كلمة ألقتها في العاصمة الألمانية، برلين: "هذا ليس الوقت المناسب لبدء إعلان النصر"، مضيفة "نحن بحاجة إلى الاستمرار في التركيز على إعادة التضخم إلى هدفنا، وعدم التسرع في التوصل إلى استنتاجات سابقة لأوانها بناءً على تطورات قصيرة المدى".

البنك المركزي الأوروبي، فيتو

خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر

وعدلت الأسواق المالية توقعاتها بشأن الخطوة التالية للبنك المركزي الأوروبي، حيث ترجح الآن خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من أبريل أو يونيو، ويتماشى هذا التحول مع الانخفاضات الأخيرة في التضخم، والتي أدت إلى تأجيج التكهنات بشأن دورة تخفيف محتملة.

وقالت لاجارد في وقت سابق إن أسعار الفائدة قد تستقر خلال "الربعين المقبلين" بينما قال محافظ البنك المركزي الفرنسي فرانسوا فيليروي دي جالهاو إنها قد تكون "لبضعة أرباع"، وشددت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد على الحاجة إلى اليقظة المستمرة ضد التضخم، محذرة من أن ضغوط الأسعار قد تشتد في الأجل القريب.

وجهة نظر البنك المركزي الأوروبي على خطر النمو السريع للأجور

يشكل النمو السريع للأجور خطرًا كبيرًا على التضخم في منطقة اليورو، على الرغم من وجهة نظر البنك المركزي الأوروبي الحالية بأن الزيادات الأخيرة في الأجور هي مجرد عملية تعويض بعد تآكل الأجور الحقيقية بسبب التضخم.

توقعات للتضخم طويلة الأجل

وسيراقب البنك المركزي الأوروبي عن كثب رد فعل الشركات على زيادات الأجور، بالإضافة إلى ذلك، سيقيم البنك سوق العمل الضيقة، وما إذا كانت توقعات التضخم طويلة الأجل تظل مرتبطة بهدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 بالمئة.

ويشير ضيق سوق العمل إلى مدى وجود نقص في العمال مقارنة بالطلب عليهم. ويمكن قياس ذلك من خلال عدة مؤشرات، مثل معدل البطالة، ومعدل الشواغر، ونسبة الوظائف إلى المتقدمين. عندما يكون ضيق سوق العمل مرتفعا، فهذا يعني أن الشركات تواجه صعوبة في العثور على العمال لشغل المناصب المفتوحة، الأمر الذي يمكن أن يفرض ضغوطا تصاعدية على الأجور.