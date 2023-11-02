الخميس 02 نوفمبر 2023
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اقتصاد

المركزي التركي: وصول التضخم لذروته في مايو 2024

البنك المركزي التركي،
البنك المركزي التركي، فيتو

قالت محافظة البنك المركزي التركي حفيظة غاية أركان اليوم الخميس، إن التضخم في البلاد سيصل إلى ذروته في مايو 2024 وإن سياسة التشديد النقدي ستستمر لحين حدوث تحسن في التضخم.

 

وصول التضخم لذروته في تركيا

وفي حديثها خلال مؤتمر صحفي في أنقرة للإعلان عن تقرير التضخم الفصلي للبنك، ذكرت أركان أن التضخم سيعود في النهاية لخانة الآحاد بعد أن يبدأ في التراجع، مؤكدة أن كل الأدوات المتاحة ستستخدم بطريقة حاسمة لبلوغ هذا الهدف.

             

وأضافت أن من السابق لأوانه القول إن هناك تحسنا ملحوظا في توقعات التضخم، وذكرت أن التضخم السنوي سيبلغ ذروته بين 70 و75% في مايو من العام المقبل.

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التضخم في تركيا، فيتو

هدف التضخم على المدى المتوسط

وتابعت أن هدف التضخم على المدى المتوسط لا يزال عند 5%، وأن السياسات المالية يجب أن تتماشى مع تشديد السياسة النقدية لضمان كبح التضخم.

 

المركزي التركي يرفع توقعه لمعدل التضخم في نهاية 2024 

 

وأوضحت حفيظة غاية أركان، أن البنك رفع توقعاته لمعدل التضخم بنهاية العام إلى 65% من 58% كما رفع توقعاته للتضخم بنهاية 2024 إلى 36% من 33%.

             

وأشارت إلى أن توقع البنك لتضخم أسعار المستهلكين السنوي لنهاية 2025 أصبح 14% بعدما كان 15%.

       

البنك المركزي التركي يقرر رفع سعر الفائدة 5%

البنك المركزي التركي: التضخم السنوي يزيد بشدة في أغسطس ومتوقع وصوله إلى 62 %

معدل التضخم في تركيا     

ووصل التضخم في تركيا إلى 61.5% في سبتمبر ويتوقع أن يواصل الارتفاع حتى الربع الثاني من العام المقبل رغم رفع المركزي لأسعار الفائدة بمقدار 2650 نقطة أساس إلى 35% في تراجع عن سياسة سابقة بعدم رفعها وذلك منذ تولت أركان المنصب في يونيو.

 

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