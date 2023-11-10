ماذا حدث بمؤشرات الأسهم الآسيوية بعد كلمة جيروم باول بختام حركة التداولات؟

مؤشرات الأسهم الآسيوية، تراجعت مؤشرات الأسهم الآسيوية مؤخرا بختام تداولات هذا الأسبوع بعد أن حذر جيروم باول رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي من أنه قد تكون هناك حاجة لزيادة أسعار الفائدة بشكل أكبر، مما أدى إلى توقف ارتفاع الأسهم والسندات وإعادة المستثمرين إلى الدولار، حيث انخفضت الأسهم في أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية.

كما انخفضت العقود الآجلة للأسهم في هونغ كونغ أيضًا في التحركات التي أعقبت انخفاض مؤشر "إس أند بي 500" (S&P 500) امس الخميس بالاضافة الى انخفاض المؤشر الأميركي بنسبة 0.8%، كما انخفض مؤشر"ناسداك 100" بنفس النسبة.

Advertisements

اقرأ التالي: خبير أسواق مال: صعود قوي ينتظر EGX30 بتداولات البورصة المصرية الأسبوع المقبل

مؤشرات أسهم آسيا، فيتو

خسائر الأسهم الآسيوية

استقرت سندات الخزانة في آسيا بعد تراجعها، أمس الخميس، لتخسر جزء من المكاسب الحادة التي شهدتها فى تداولات هذا الأسبوع، مع الارتفاع الحاد في العوائد الأكبر للآجال الطويلة كما أثر البيع الضعيف للسندات لأجل 30 عامًا مما أثار القلق بشأن قدرة السوق على استيعاب المزيد من الديون.

ماذا حدث بعد تصريحات جيروم باول؟

الجدير بالذكر، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي "باول" إن المسئولين لن يترددوا في تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر إذا لزم الأمر إلا أن تلك النقطة هي التي لفتت انتباه المستثمرين، خاصة بعد الارتفاع في كل من الأسهم والسندات كما جاءت بيانات الأسهم النقدية اليابانية لشهر أكتوبر متماشية مع الشهر السابق.