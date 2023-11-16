الخميس 16 نوفمبر 2023
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اقتصاد

المركزي الأوروبي يدعو إلى استباق المخاطر بمنطقة اليورو

رئيسة البنك المركزي
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، فيتو

دعت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، الخميس، دول منطقة اليورو إلى "استباق" تهديدات تحدق بالاستقرار المالي، على خلفية معدلات الفائدة المرتفعة لمواجهة التضخم.

 

وقالت لاجارد: إن النظام المالي الأوروبي تجنب حتى الآن السيناريو الأسوأ الذي تحصل فيه تهديدات خطرة بالتزامن.

البنك المركزي الأوروبي، فيتو

وأضافت: "لكن على أصحاب القرار السياسيين أن يستبقوا ويظلوا يقظين إزاء المخاطر المرتبطة بالاستقرار، المالي عند ظهورها".

 

اللجنة الأوروبية لمخاطر المنظومات المالية

وكانت لاجارد تتحدث بصفتها رئيسة اللجنة الأوروبية لمخاطر المنظومات المالية، التي سبق لها أن وجهت في سبتمبر 2022، تحذيرا غير مسبوق منذ أكثر من عقد للقطاع المالي الأوروبي، لكي تستعد لمواجهة سيناريوهات مخاطر شديدة.

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اندلاع الحرب في أوكرانيا

وكانت تلك السيناريوهات أكثر احتمالا حينها بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا والتغير السريع في معدلات الفائدة لمواجهة التضخم.

 

أزمة السندات السيادية في بريطانيا

لكن الهزات التي شهدتها المنظومة المالية العالمية بقيت منذ عام خارج منطقة اليورو، وتمثلت في إفلاس مصارف في الولايات المتحدة، وأزمة السندات السيادية في بريطانيا، ومؤخرا تقلبات أسعار سندات الخزينة الأميركية.

 

بيد أن لاجارد حذرت من أن أرباح المصارف سوف تتأثر على المدى المتوسط، بالارتفاع تكاليف التمويل، المرتبطة برفع معدلات الفائدة الرئيسية (للمصرف المركزي الأوروبي) وانخفاض كبير في حجم القروض.

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ونبهت البنك المركزي الأوروبي، إلى استمرار النمو الضعيف وتكاليف مرتفعة لخدمة الدين في الوقت نفسه، وهو ما سيشكل عبئا متواصلا على الأسر والشركات الضعيفة ويزيد من مخاطر القروض المتعثرة.

 

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