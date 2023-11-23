فوائد الأشوجندا، تقوي المناعة وتحارب السرطان

فوائد الأشواجندا، الأشواجندا من الأعشاب الشهيرة التى نالت شهرة واسعة مؤخرا ولها قيمة غذائية عالية وكانت تستخدم في الطب القديم.

وفوائد الأشواجندا، عديدة لقيمتها الغذائية العالية وهى تدخل فى صناعة الأدوية وتوجد على هيئة أقراص علاجية لأهميتها للصحة.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن عشبة الاشواجندا هى عشبة هندية تزع فى الهند وبعض أجزاء من أفريقيا وتعرف بعشبة الجينسينج الهندي، ولها قيمة غذائية عالية، وتستخدم كعلاج للتوتر والقلق.

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أضرار الأشواجندا والجرعات المسموح بتناولها

وأضافت استشارى التغذية العلاجية أن الأشواجندا لها فوائد عديدة تدفعنا لتناولها ولكن دون إفراط فيكفى تناولها لمدة 3 أشهر فقط وليس أكثر من ذلك لأنها قد تسبب الاسهال والتقيؤ ومشاكل المعدة وكثرة النوم والخمول فى حال الإفراط في تناولها كما أنها ممنوعة على الحوامل لأمها قد تسبب الإجهاض.

فوائد الأشواجندا، فيتو

فوائد الأشواجندا

وتابعت بأن من فوائد الأشواجندا:

تساعد فى خفض مستوى هرمون الكورتيزول وهو المعروف بهرمون التوتر، الذى يؤدى زيادة إلى مشاكل عديدة بالصحة.

تساعد فى خفض الوزن بشكل سريع فى حال تناولها مع نظام غذائي سليم.

تعمل على تقوية جهاز المناعة لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة ما يساعد فى تقوية المناعة.

تساعد فى مقاومة السرطان حيث تحتوى على مضادات الأكسدة التى تقضى على الشوارد الحرة بالجسم وهى المسؤولة عن تكوين الخلايا السرطانية.

تساعد فى علاج الروماتيزم.

تساعد على تعزيز صحة الجهاز العصبى.

تعمل على تهدئة الأعصاب وتخفيف القلق والتوتر.

تخفض مستوى الضغط المرتفع بالدم.

تخفض مستوى الكوليسترول بالدم.

تعزز من صحة القلب والأوعية الدموية.

تعزز من صحة الدماغ.

تساعد فى علاج اضطرابات النوم وتساعد على النوم الهاديء.

ترفع مستوى التركيز بالمخ.

تساعد في تحسين الأداء الرياضي عن طريق زيادة القوة والتحمل والقدرة على التحمل.

تساعد في تحسين الحالة المزاجية لدى الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب والقلق.

تساعد فى علاج الاكتئاب وتمنع الإصابة به.

تعزز القدرة الجنسية لدى الرجال.

تزيد من عدد وحركة الحيوانات المنوية لدى الرجال.

تعمل على زيادة الخصوبة أيضا لدى الرجال وذلك لأنه تزيد من مستوى هرمون التستوستيرون وهو هرمون الذكورة.

تساعد فى محاربة العدوى بالجسم سواء كانت فيروسية أو بكتيرية.

تزيد من الكتلة العضلية بالجسم.