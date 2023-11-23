فوائد حليب الصويا، يحمي من هشاشة العظام ويقلل الكوليسترول بالدم

فوائد حليب الصويا، حليب الصويا من أنواع الحليب النباتى الذى يحتوى على عناصر غذائية مهمة وهو بديل اللبن الحليب العادى لمرضى الحساسية.

وفوائد حليب الصويا، عديدة لإحتوائه على قيمة غذائية عالية، وهو لبن صحى وخالى من الدهون وبديل جيد وصحى.

وقال الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن لبن الصويا من أنواع اللبن النباتى ولا يجوز إطلاق عليه كلمة حليب لأنه لا يحلب بينما يتم استخراجه من فول الصويا، وذلك من خلال عصر فول الصويا حيث يتم استخراج اللبن والزيت منه، وكلاهما لهم قيمة غذائية عالية.

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القيمة الغذائية الموجودة في حليب الصويا

واضاف السيد، أن لبن الصويا له قيمة غذائية عالية حيث يحتوى على البروتين والكالسيوم والبوتاسيوم والماغنسيوم والحديد ونسبة بسيطة من فيتامين ب، وهو بديل جيد عن اللبن الحيوانى فى حالة الإصابة بحساسية اللاكتوز، ولكنه أيضا احيانا يسبب الحساسية للبعض لذا يجب تناوله بحذر.

فوائد حليب الصويا، فيتو

فوائد حليب الصويا

وتابع، أن هناك فوائد عديدة تدفعنا لتناول لبن الصويا، ومن فوائد حليب الصويا:-

حليب الصويا غني بالأحماض الدهنية الأوميجا 3 والأوميجا 6، كما يحتوي بمضادات الأكسدة النباتية، وجميعها مكونات ضرورية لتعزيز الأوعية الدموية وجعلها أكثر مرونة لمواجهة التغيرات في ضغط الدم، وبالتالي منعها من النزيف.

يقلل الكوليسترول، ويرجع ذلك إلى أن الأحماض الدهنية التي يحتوي عليها غير مشبعة، وبالتالي فإنه لا يحتوي على الكوليسترول، وأكثر من ذلك أنه يثبط يقلل من الكوليسترول في الدم.

حليب الصويا غني بـ"الفيتوستروجين"، وهو عنصر يثبط إنتاج التستوستيرون في الرجال، والذي يرتبط مع بعض الأمراض، مثل سرطان وتضخم البروستاتا، كما أنه يزيد من معدل امتصاص الكالسيوم، والذي عادة ما يتباطأ مع التقدم في السن، وبالتالي فإنه يمنع فقدان كتلة العظام.

أظهرت الدراسات أن أولئك الذين يستهلكون حليب الصويا بشكل منتظم، أقل عرضة للإصابة بمرض هشاشة العظام.

حليب الصويا يحتوي على نسبة منخفضة من السكر، ومحتوى عالي من البروتين، مما يجعله مثالي لإنقاص الوزن.

يحتوي حليب الصويا على الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، التي يمكن أن تقلل امتصاص الأمعاء للدهون، مما يساعدك أكثر في التخلص من الوزن، كما أنه يحتوى على نسبة عالية من الألياف، مما يجعلك تشعر بالامتلاء لفترة طويلة.