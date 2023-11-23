الخميس 23 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

فوائد حليب الصويا، يحمي من هشاشة العظام ويقلل الكوليسترول بالدم

فوائد حليب الصويا،
فوائد حليب الصويا، فيتو

فوائد حليب الصويا، حليب الصويا من أنواع الحليب النباتى الذى يحتوى على عناصر غذائية مهمة وهو بديل اللبن الحليب العادى لمرضى الحساسية.

وفوائد حليب الصويا، عديدة لإحتوائه على قيمة غذائية عالية، وهو لبن صحى وخالى من الدهون وبديل جيد وصحى.

وقال الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن لبن الصويا من أنواع اللبن النباتى ولا يجوز إطلاق عليه كلمة حليب لأنه لا يحلب بينما يتم استخراجه من فول الصويا، وذلك من خلال عصر فول الصويا حيث يتم استخراج اللبن والزيت منه، وكلاهما لهم قيمة غذائية عالية.

Advertisements

القيمة الغذائية الموجودة في حليب الصويا 

واضاف السيد، أن لبن الصويا له قيمة غذائية عالية حيث يحتوى على البروتين والكالسيوم والبوتاسيوم والماغنسيوم والحديد ونسبة بسيطة من فيتامين ب، وهو بديل جيد عن اللبن الحيوانى فى حالة الإصابة بحساسية اللاكتوز، ولكنه أيضا احيانا يسبب الحساسية للبعض لذا يجب تناوله بحذر.

فوائد حليب الصويا، فيتو 

فوائد حليب الصويا 

وتابع، أن هناك فوائد عديدة تدفعنا لتناول لبن الصويا، ومن فوائد حليب الصويا:-

  • حليب الصويا غني بالأحماض الدهنية الأوميجا 3 والأوميجا 6، كما يحتوي بمضادات الأكسدة النباتية، وجميعها مكونات ضرورية لتعزيز الأوعية الدموية وجعلها أكثر مرونة لمواجهة التغيرات في ضغط الدم، وبالتالي منعها من النزيف.
  • يقلل الكوليسترول، ويرجع ذلك إلى أن الأحماض الدهنية التي يحتوي عليها غير مشبعة، وبالتالي فإنه لا يحتوي على الكوليسترول، وأكثر من ذلك أنه يثبط يقلل من الكوليسترول في الدم.
  • حليب الصويا غني بـ"الفيتوستروجين"، وهو عنصر يثبط إنتاج التستوستيرون في الرجال، والذي يرتبط مع بعض الأمراض، مثل سرطان وتضخم البروستاتا، كما أنه يزيد من معدل امتصاص الكالسيوم، والذي عادة ما يتباطأ مع التقدم في السن، وبالتالي فإنه يمنع فقدان كتلة العظام.
  • أظهرت الدراسات أن أولئك الذين يستهلكون حليب الصويا بشكل منتظم، أقل عرضة للإصابة بمرض هشاشة العظام.
  • حليب الصويا يحتوي على نسبة منخفضة من السكر، ومحتوى عالي من البروتين، مما يجعله مثالي لإنقاص الوزن.
  • يحتوي حليب الصويا على الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، التي يمكن أن تقلل امتصاص الأمعاء للدهون، مما يساعدك أكثر في التخلص من الوزن، كما أنه يحتوى على نسبة عالية من الألياف، مما يجعلك تشعر بالامتلاء لفترة طويلة.
txt

فوائد النعناع، يهدئ السعال ويطرد البلغم ويساعد على علاج نزلات البرد والأنفلونزا

txt

فوائد الأفوكادو، يقوي النظر والمناعة ويحمي من السرطان

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية

لبن الصويا حليب الصويا فوائد حليب الصويا القيمة الغذائية الموجودة في حليب الصويا الدكتور أحمد السيد صحة الصحة

مواد متعلقة

فوائد البطاطا المشوية، مهمة لمناعة صغارك في الشتاء وتساعد على نموهم

فوائد فيتامين سي، تعزيز المناعة والوقاية من أمراض القلب

فوائد الموز للحامل، يحمي الجنين من التشوهات

فوائد ماسكات الشعر، وأفضل طريقة لاستخدامها

الأكثر قراءة

قرار عاجل من محافظ الجيزة بعد حادثة انهيار جزء من كوبري المشاة بأحمد عرابي

30 جنيهًا زيادة في سعر البيض خارج المبادرة الحكومية وتوقعات بارتفاع أسعار السكر

تأجيل تنفيذ الهدنة الإنسانية بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس.. الكيان يتهم المقاومة بتغيير موقفها.. وقطر تعلن التفاصيل

الأرصاد تحذر من الأتربة العالقة على هذه المناطق غدا

حبس الفنان محمد رمضان سنة بتهمة ترويج أخبار كاذبة

مصدر: أحد أعضاء اتحاد الكرة وراء ترشيح سيد عبد الحفيظ لمنصب مدير المنتخب

انسحاب فريق كفر الشيخ أمام المنصورة في كأس مصر

كادت تتسبب في مصرعها، صانعة محتوى أمريكية تحكي تجربتها مع الشموع المعطرة

Advertisements

منوعات

المزيد

كادت تتسبب في مصرعها، صانعة محتوى أمريكية تحكي تجربتها مع الشموع المعطرة

الوكالة الأوروبية: الفضاء أصبح مزدحما ومطلوب قانون لتنظيم المرور في السماء

الأمير ويليام يفوز بلقب الرجل الأصلع الأكثر جاذبية لعام 2023

حظك وتوقعات الأبراج الجمعة 24-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بتعاملات اليوم الخميس 23 نوفمبر 2023

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الخميس 23-11-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الخميس 23-11-2023

المزيد

انفوجراف

قدميها لأبنائك قبل النوم، 6 مشروبات لنوم هادئ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الورد في المنام وعلاقته بتولي منصب مرموق

المباحات والمحرمات على الرجل والمرأة أثناء فترة الخطوبة

فضل أذكار الصباح وثواب المواظبة عليها يوميا

المزيد
الجريدة الرسمية