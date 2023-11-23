فوائد النعناع، يهدئ السعال ويطرد البلغم ويساعد على علاج نزلات البرد والأنفلونزا

فوائد النعناع، النعناع من الأعشاب الشهيرة التى لها رائحة ذكية ونكهة قوية ومميزة ويستخدم عادية في عمل الشاي الأسود حيث يضفي مذاقًا مميزًا له.

وفوائد النعناع، عديدة لقيمتها الغذائية العالية واشتهر بفاعليته في علاج آلام المعدة وكذلك في علاج نزلات البرد والأنفلونزا، وكان يستخدم فى الطب القديم.

مخاطر النعناع والجرعات المسموح بها لتناوله

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن النعناع من الأعشاب العطرية الشهيرة التي لها قيمة غذائية عالية، ويدخل في صناعة الأدوية وكان يستخدم في الطب القديم وذلك لفوائده العلاجية العديدة، وهو يقدم كمشروب علاجي ولكن دون إفراط لأنه يسبب حرقة المعدة وارتجاع بالمريء، لذا تناوله يجب أن يكون بحساب فيكفي تناوله مرتين يوميًّا لتجنب مخاطره.

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القيمة الغذائية الموجودة في النعناع

وأضاف السيد، أن النعناع له قيمة غذائية عالية الجودة حيث يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، وكذلك العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم مثل الفسفور والبوتاسيوم والكالسيوم والحديد وفيتامين سي وفيتامين هـ وفيتامين د، وبالتالي يجب المواظبة على شرب النعناع حفاظًا على الصحة ولكن دون إفراط كما ذكرنا بالأعلى.

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فوائد النعناع

وتابع، أن من فوائد النعناع:

يساعد على علاج السعال ويطرد البلغم ويحتوي على مضاد قوي للالتهابات، ما يساعد على علاج التهابات الجهاز التنفسي.

يساعد فى تنظيم حركة الجهاز الهضمي، وعلاج عسر الهضم.

يساعد في علاج اضطرابات القولون العصبي.

يخفض مستوى ضغط الدم ما يحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

مسكن قوى لآلام المعدة والمفاصل.

يقضى على رائحة الفم الكريهة لقدرته على قتل البكتيريا الموجودة بالفم المسببة لهذه الرائحة.

يساعد فى علاج الغثيان لدى المرأة الحامل خلال أشهر الحمل الأولى.

يقوى المناعة لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وفيتامين سي.

يقوى العظام والمفاصل لاحتوائه على الكالسيوم.

يقوى عضلة القلب ويعزز صحة الأوعية الدموية لاحتوائه على البوتاسيوم.

يهدئ الأعصاب ويساعد على الاسترخاء ما يساعد في مقاومة الاكتئاب.

ينشط الجسم لأنه يساعد على مرور الدورة الدموية بالجسم.

يساعد في علاج نزلات البرد والانفلونزا والتهاب الحنجرة لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين سي ومضادات الأكسدة.

يعزز من صحة الجهاز التنفسي ويرفع كفاءة الرئتين.

يعالج الانتفاخات والغازات ويطهر المعدة.

يمنع الإصابة بالإمساك لأنه ينظف القولون ويطرد السموم من الجسم.

يرفع معدلات حرق الدهون بالجسم ما يساعد فى إنقاص الوزن.

يخفف من آلام الدورة الشهرية.

يساعد فى تنشيط المخ ورفع معدلات التركيز.

يساعد فى مقاومة وعلاج أمراض السرطان خاصة سرطان البروستاتا وسرطان الرئة، ويخفف من حدة العلاج الكيميائي.

يساعد فى تخفيف الاحتقان فى القصبات الهوائية والرئتين ما يسرع من شفاء أى إصابة بهما.

يساعد فى تخفيف نوبات الربو لأنه يرفع من من كفاءة الجهاز التنفسي حيث أن رائحة النعناع القوية تفتح الممرات الهوائية وتسبب الراحة عند التنفس.