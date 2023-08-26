فوائد الأشواجندا لصحة القلب والعقل والعظام

فوائد الأشواجندا، للصحة عديدة، وهي من الأعشاب التي قد لا يعلم عنها الكثيرون شيئًا، ولكنها من الاعشاب التي ذاع صيتها في الآونة الأخيرة، وتحدث عن فوائدها الكثير من خبراء التغذية العلاجية، لما لها من فوائد صحية عديدة.

فوائد الاشواجندا

الاشواجندا للصحة

وأكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد الاشواجندا، للصحة متعددة، ويمكن الاستفادة منها، من خلال تناولها كمشروب دافيء، مثل الشاي، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

يحسن وظائف المخ

تناول الاشواجندا، يفيد الوظيفة الإدراكية، ويحسن الأداء المعرفي، بما في ذلك كبار السن الذين يعانون من الضعف الإدراكي أو المصابين بالفصام، كما أنها تقوي الذاكرة القصيرة، وتحسن الانتباه، وسرعة معالجة المعلومات.

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صحة القلب

من فوائد الاشواجندا، أنها تعزز صحة القلب، بما في ذلك:

خفض ضغط الدم المرتفع، وخفض نسبة الكولسترول المرتفعة، وتخفيف آلام الصدر، والوقاية من أمراض القلب.

تقلل مستويات الكورتيزول

تناول الاشواجندا بانتظام، يعمل على تقليل مستويات التوتر والقلق؛ مما يعني أنها تتصدى لآثار التوتر عن طريق خفض مستويات الكورتيزول، كما أنها مفيدة في علاج الأرق وقلة النوم.

تقلل من مستويات السكر في الدم

من فوائد الاشواجندا، أنها تقلل مستويات السكر في الدم، وقد يكون السبب في ذلك، هو احتواء الاشواجندا على بعض المركبات، بما في ذلك مركب يسمى ويثافيرين أ، الذي له نشاط قوي مضاد لمرض السكري، وقد تساعد في تحفيز الخلايا على امتصاص الجلوكوز من مجرى الدم.

محاربة السرطان

من فوائد الاشواجندا، أنها قادرة على وقف نمو الخلايا في بعض أنواع السرطان، وبشكل خاص أورام الرئة.

تحسن الوظيفة الجنسية عند النساء والرجال

من فوائد الاشواجندا، أنها تعالج النساء اللاتي يعانين من العجز الجنسي، وتحسن من اداءهن في العلاقة الحميمة.

كذلك تزيد من خصوبة الرجال وتزيد مستويات هرمون التستوستيرون.

بالإضافة إلى ذلك، تزيد من تركيز الحيوانات المنوية وحجم السائل المنوي وحركة الحيوانات المنوية لدى الذكور الذين يعانون من انخفاض عدد الحيوانات المنوية.

تحسن مستويات الطاقة

بسبب خصائصها التكيفية، تساعد الأشوجندا على دعم استقلاب الطاقة، وصحة الغدة الدرقية، وإنتاج هرمون التستوستيرون. كل هذه تؤثر على مستويات الطاقة. كما تقلل العشبة من التوتر وتحارب التعب.

تحسن صحة العظام والعضلات

من فوائد الاشواجندا، أنها تزيد من عدد الخلايا التي تنتج أنسجة العظام، كما أنها اقلل الالتهاب، مما يخلق بيئة أكثر مثالية لشفاء العظام.

كما أنها تساعد في زيادة كتلة العضلات وقوتها، ولذلك هي المشروب الأفضل للرجال الذين يرفعون الأثقال.