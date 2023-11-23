عضو الطاقم الوزاري الإسرائيلي المصغر: مستعدون لزيادة أيام التهدئة إلى 10

قال عضو الطاقم الوزاري الإسرائيلي المصغر أرييه درعي إن دولة الاحتلال مستعدة لزيادة أيام التهدئة إلى 10.

وأضاف عضو الطاقم الوزاري الإسرائيلي المصغر: "صدَّقنا على الإفراج عن 300 أسير فلسطيني أملًا في إعادة 100 رهينة".

محادثات مستمرة وتسير بشكل إيجابي

فيما قال ماجد بن محمد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، إن المحادثات التي تجريها قطر ومصر حول تفاصيل الخطة التنفيذية لاتفاق الهدنة الإنسانية في غزة، بين إسرائيل وحركة حماس مستمرة، وتسير بشكل إيجابي.

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وأكد في تصريح لوكالة الأنباء القطرية، اليوم الخميس، أن إعلان موعد بدء سريان اتفاق الهدنة التي جرى التوصل إليها، سيكون خلال الساعات المقبلة، مضيفًا أن العمل مستمر مع الطرفين، ومصر والولايات المتحدة الأمريكية، لضمان سرعة البدء بالهدنة وتوفير ما يلزم لضمان التزام الأطراف بالاتفاق.

وقف إطلاق النار

وأعلنت حركة المقاومة الفلسطينية حماس والاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس الأربعاء، التوصل إلى اتفاق هدنة يقضي بوقف إطلاق النار لمدة 4 أيام وتبادل أسرى لدى الطرفين.

ولم يحدد اتفاق الهدنة الموعد الزمني المحدد لبدء سريانها، لكن تقارير عدة من فلسطين وإسرائيل والولايات المتحدة، أكدت أنها قد تبدأ في العاشرة صباح الخميس، لكن ذلك لم يتحقق على ما يبدو، مع الاستمرار في التفاوض على بعض الأمور الفنية المتعلقة بالصفقة، مثل كيفية تسليم المحتجزين.

ولم يحدد اتفاق الهدنة الموعد الزمني المحدد لبدء سريانها، لكن تقارير عدة من فلسطين وإسرائيل والولايات المتحدة، أكدت أنها قد تبدأ في العاشرة صباح الخميس، لكن ذلك لم يتحقق على ما يبدو، مع الاستمرار في التفاوض على بعض الأمور الفنية المتعلقة بالصفقة، مثل كيفية تسليم المحتجزين.

إطلاق سراح محتجزين

ويتضمن الاتفاق وقف إطلاق النار وكل الأعمال العسكرية في كل مناطق غزة، كما يتم إطلاق سراح محتجزين من الطرفين.

شهداء غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتفاع عدد الشهداء منذ السابع من أكتوبر، جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 14532 بينهم نحو 6000 طفل.

المفقودون في قطاع غزة

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد أمس، أن هناك نحو 7 آلاف مفقود في قطاع غزة بينهم أكثر من 4700 طفل وإمرأة.

ارتفاع شهداء الطواقم الطبية والصحفيين

ولفت إلى ارتفاع عدد الشهداء في صفوف الطواقم الطبية إلى 205 شهداء، واستشهاد 64 صحفيا و25 من أفراد طواقم الدفاع المدني.

تدمير مباني غزة

وأكد أن أكثر من 60% من مباني قطاع غزة تضررت بسبب القصف الإسرائيلي.

شروط حماس في صفقة الأسرى

وقال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس طاهر النونو: إن شروط الهدنة الخاصة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة:

ــ حركة الطائرات ستتوقف 6 ساعات في شمال القطاع خلال التهدئة وبشكل كامل بجنوب القطاع.

ــ قطر ومصر والولايات المتحدة ضامنة لسريان وقف إطلاق النار.

ــ يجري الآن تبادل قوائم الأسرى وتدقيقها.

ــ ستدخل 200 إلى 300 شاحنة على الأقل من بينها 8 شاحنات وقود.

ــ شاحنات المساعدات ستشمل القطاع بأكمله جنوبا وشمالا.

ــ حجم المساعدات تحدده الطاقة الاستيعابية للمعابر.

ــ دخول المساعدات لغزة سيستمر لما بعد أيام الاتفاق وسنسعى إلى زيادة دخول المساعدات لغزة في المستقبل.