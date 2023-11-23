الخميس 23 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

إيتمار بن غفير يطالب باحتلال قطاع غزة

بن غفير، فيتو
بن غفير، فيتو

 قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم الخميس إنه يجب احتلال قطاع غزة والسيطرة عليه وإعادة بناء مستوطنات غوش قطيف، وذلك على حد وصفه.

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الخميس، بأن زوارق الاحتلال قصفت ساحل المحافظة الوسطى و‎خان يونس في قطاع ‎غزة بقذائف صاروخية.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بارتقاء عشرات الشهداء وسقوط عدد من الجرحى من عائلتي أبو عبيد وأبو فول في مجزرة إسرائيلية استهدفت منطقة أبو سكندر شمالي غزة.

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شهداء غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي 

 وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتفاع عدد الشهداء منذ السابع من أكتوبر، جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 14532 بينهم نحو 6000 طفل.

المفقودون في قطاع غزة

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد أمس، أن هناك نحو 7 آلاف مفقود في قطاع غزة بينهم أكثر من 4700 طفل وإمرأة.

ارتفاع شهداء الطواقم الطبية والصحفيين 

ولفت إلى ارتفاع عدد الشهداء في صفوف الطواقم الطبية إلى 205 شهداء، واستشهاد 64 صحفيا و25 من أفراد طواقم الدفاع المدني.
 تدمير مباني غزة
 وأكد أن أكثر من 60% من مباني قطاع غزة تضررت بسبب القصف الإسرائيلي.
 

شروط حماس في صفقة الأسرى

وقال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس طاهر النونو: إن شروط الهدنة الخاصة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة:

ــ حركة الطائرات ستتوقف 6 ساعات في شمال القطاع خلال التهدئة وبشكل كامل بجنوب القطاع.

ــ  قطر ومصر والولايات المتحدة ضامنة لسريان وقف إطلاق النار.

ــ يجري الآن تبادل قوائم الأسرى وتدقيقها.

ــ ستدخل 200 إلى 300 شاحنة على الأقل من بينها 8 شاحنات وقود.

ــ شاحنات المساعدات ستشمل القطاع بأكمله جنوبا وشمالا.

ــ حجم المساعدات تحدده الطاقة الاستيعابية للمعابر.

ــ دخول المساعدات لغزة سيستمر لما بعد أيام الاتفاق وسنسعى إلى زيادة دخول المساعدات لغزة في المستقبل.

فتح معبر رفح أمام الفلسطينيين الراغبين في العودة إلى غزة بداية من الغد

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