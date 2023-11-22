الخميس 23 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

فوائد الأفوكادو، يقوي النظر والمناعة ويحمي من السرطان

فوائد الأفوكادو،
فوائد الأفوكادو، فيتو

فوائد الأفوكادو، الأفوكادو من الفاكهة الشهيرة التى لها عشاق كثيرون وعادة تقدم كعصير أو فى طبق السلطة، ويباع بأسعار باهظة ورغم ذلك يقبل عليه الكثير من عشاقه.

وفوائد الأفوكادو، عديدة ولا تقتصر على الفوائد العلاجية فقط بل له فوائد تجميلية حيث يعزز من جمال البشرة ونضارتها ويقوى الشعر من جذوره.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الأفوكادو من الفاكهة التى تزرع فى أمريكا الاستوائية ولكنه منتشر حول العالم وهو من فصيلة الغاريات زلة شكل مميز ومذاق كريمي لا يقاوم.

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القيمة الغذائية الموجودة في الافوكادو

وأضافت منى، أن الأفوكادو من الفاكهة المهمة التى تحتوى على جميع العناصر الغذائية من بروتينات ودهون مشبعة صحية وألياف وكربوهيدرات، كما يحتوى على الأوميجا 3 وفيتامينات أ وسي وب والبوتاسيوم، وبالتالى يجب تناوله حفاظا على الصحة.

فوائد الافوكادو، فيتو 

فوائد الأفوكادو 

وتابعت أن من فوائد الأفوكادو:-

  • يمد الجسم بالطاقة اللازمة وبالتالي مهم للصغار والكبار قبل ممارسة التمارين الرياضية.
  • ينظم حركة الجهاز الهضمي ويمنع الإمساك ويطرد السموم من الجسم وذلك لاحتوائه على عالية من الألياف.
  • ينشط المخ ويرفع مستوى التركيز ومعدلات الذكاء وهو مهم للصغار والطلاب.
  • يساعد في مقاومة الالتهابات بالجسم.
  • يساعد فى الوقاية من السرطان لاحتوائه على البيتا كاروتين التى تساعد فى مقاومة الشوارد الحرة المسؤولة عن نمو الخلايا السرطانية.
  • يحمى من أمراض الشيخوخة.
  • يستخدم في الوصفات الطبيعية الخاصة بالشعر حيث يرطب الشعر ويعالج التساقط والتقصف.
  • يعمل على تقوية النظر والحفاظ على صحة العيون لاحتوائه على فيتامين أ.
  • يعتبر غذاء جيد للحوامل والأطفال.
  • يعزز صحة ونضارة البشرة حيث يحتوي على الكولاجين الذي يحافظ على شباب البشرة.
  • يستخدم فى الوصفات الطبيعية الخاصة بالبشرة لزيادة نضارتها وعلاج مشاكلها ومقاومة التجاعيد.
  • يخفض مستوى الكوليسترول بالدم والدهون الثلاثية لاحتوائه على الأوميجا 3 والدهون الصحية.
  • يعزز صحة الكبد.
  • يعزز صحة القلب والأوعية الدموية لاحتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم.
  • يعمل على زيادة الوزن لمرضى النحافة حيث يضاف إلى النظام الغذائي.
  • يخفض مستوى الدهون الثلاثية بالجسم.
  • يمكن أن يساعد فى إنقاص الوزن وذلك فى حالة حسابه ضمن السعرات الحرارية المسموح بها ضمن الغذاء اليومي.
  • يقوى المناعة لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين سي ومضادات الأكسدة.
  • يساعد فى علاج نزلات البرد والأنفلونزا.
  • يقوى العظام والعضلات وهو مهم للرياضيين كثيرا.
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فوائد الافوكادو الأفوكادو القيمة الغذائية الموجودة في الأفوكادو الدكتورة منى أيمن صحة الصحة

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