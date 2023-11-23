تفاصيل مصرع نجار مسلح سقط من على السقالة في الدقهلية

لفظ نجار مسلح أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته بنزيف حاد فى المخ وهبوط فى الدورة الدموية والتنفسية على إثر سقوطه من أعلى سقالة خشبية خلال عمله بعزبة شباسي مركز شربين محافظة الدقهلية.

وجرى نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى شربين تحت تصرف النيابة العامة.

وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ للعميد محمد منير العدل، مأمور مركز شرطة شربين، بوصول إشارة من مستشفى شربين المركزي، باسنقبال "محمد طلعت أحمد السيد"، 47 عاما، نجار مسلح ومقيم قرية الأحمدية التابعة للمركز جثة هامدة "ادعاء سقوط من علو".

Advertisements



وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين بقيادة المقدم صلاح عودة، رئيس مباحث مركز شرطة شربين، وبالفحص وسؤال شقيق المتوفى "أحمد"،40عاما، عامل، ومقيم بذات القرية قرر انه حال عمل شقيقه بمنزل تحت الإنشاء بعزبة شباسي دائرة المركز ووقوفه أعلى سقالة خشبية بالطابق الثاني، اختل توازنه وسقط أرضا مما أدى إلى وفاته ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك.

وأكد تقرير مفتش الصحة للمتوفي ان سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية نتيجة نزيف حاد بالمخ ولا توجد شبهة جنائية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

