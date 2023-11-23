الخميس 23 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

مباحثات مصرية قطرية أمريكية لبدء الهدنة الإنسانية بغزة خلال ساعات

الرئيس السيسي وجو
الرئيس السيسي وجو بايدن؛ فيتو

كشفت مصادر رفيعة المستوي عن وجود مباحثات مصرية قطرية أمريكية لسرعة البدء في الهدنة الإنسانية بقطاع غزة.

وأضافت المصادر أن مصر تواصل الاتصالات مع الأطراف كافة للاتفاق على الإجراءت التنفيذية لاتفاق الهدنة وتحديد موعد بدء سريان الاتفاق خلال ساعات.

وفي سياق أخر تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي "جو بايدن".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاتصال تضمن تأكيد الرئيسين لقوة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة والحرص على مواصلة تطويرها في كافة المجالات.

Advertisements

وفيما يتصل بالأوضاع في المنطقة، حرص الرئيس الأمريكي على توجيه الشكر للرئيس على الدور المصري في الوساطة المشتركة التي أدت إلى التوصل للهدنة الإنسانية بقطاع غزة، مثمنًا الجهود المصرية في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، ومؤكدًا رفض الولايات المتحدة القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين من غزة إلى الأراضي المصرية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد من جانبه أن الجهود المصرية تأتي في إطار حرص مصر على حقن الدماء وتحقيق الاستقرار في المنطقة، مشددًا على ضرورة العمل على البناء على الهدنة الإنسانية الحالية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإدخال الكميات المطلوبة من المساعدات الإغاثية والوقود لجميع مناطق القطاع، كما أكد الرئيسان أهمية العمل في اتجاه الحل السياسي للقضية الفلسطينية استنادًا إلى حل الدولتين.

واتفق الرئيسان في ختام الاتصال على استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين لتحقيق الاستفادة من الهدنة الحالية بما يدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.


نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الأمريكى جو بايدن

الأكثر قراءة

سقوط كوبري مشاه في المهندسين (صور)

العناية الإلهية تنقذ 5 أشخاص، الدفع بمعدات وأوناش لرفع كوبرى مشاة المهندسين المنهار (فيديو وصور)

اليوم انطلاق مؤتمر تحيا مصر فلسطين باستاد القاهرة الدولي

9 مباريات اليوم في الدور التمهيدي الثاني لبطولة كأس مصر

حماس طلبت تغييرًا، الإذاعة الإسرائيلية تكشف سبب تأخر بدء اتفاقية الهدنة بغزة

أبرزها مانشستر سيتي ضد ليفربول، مواعيد الجولة الـ 13 لبطولة الدوري الإنجليزي

أبرز الغائبين عن الزمالك في مباراة أبو سليم الليبي

قرار جمهوري جديد اليوم (مستند)

Advertisements

منوعات

المزيد

علماء روس وصلوا بيونج يانج لتشغيل القمر الصناعي

محاكمة جاسوس كشف فضائح المسئولين في نادٍ شهير

توقعات الأبراج حظك اليوم الخميس 23-11-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

هل تعمد نابليون تفجير أهرامات مصر؟ فيلم عالمي جديد يثير جدلا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الخميس 23-11-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الخميس 23-11-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الخميس

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الخميس 23-11-2023

المزيد

انفوجراف

5 نتائج لعملية طوفان الأقصى على الرأي العام الإسرائيلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز قراءة القرآن دون وضوء؟ أستاذ فقه يجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 23 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 23 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية