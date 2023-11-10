فوائد النعناع المغلي، لتحسين الهضم وتخفيف أعراض البرد

فوائد النعناع المغلي، عديدة، نظرًا لما يحتوي عليه من مضادات أكسدة قوية، إلى جانب بعض الفيتامينات والمعادن، إلا أن الكثيرين يعتقدون أن فوائد النعناع تنحصر فقط على كونه علاجًا للمغص، أو يصنع منه الأطعمة والحلويات، في حين أن فوائد النعناع المغلي عديدة وهامة لمختلف أجهزة الجسم، وحمايتها من العديد من المشاكل الصحية والأمراض، مما يستلزم تناوله بشكل منتظم؛ حتى يمكن الاستفادة منه.

فوائد النعناع المغلي

وأكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد النعناع المغلي عديدة، والتي تستعرضها، فيما يلي.

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تحسين عملية الهضم

يساعد النعناع على تحفيز إنتاج الصفراء، مما يساعد على هضم الدهون، كما أنه يقلل من تشنجات المعدة والأمعاء، ويساعد على التخلص من الغازات والانتفاخ.

تخفيف أعراض نزلات البرد

يساعد النعناع على تخفيف احتقان الأنف والصدر، وتحسين تدفق الهواء، كما أنه يساعد على تهدئة التهاب الحلق والسعال.

تحسين المزاج والاسترخاء

يحتوي النعناع على مركبات مضادة للأكسدة، والتي يمكن أن تساعد على حماية الخلايا من التلف، كما أنه يحتوي على مركبات مهدئة يمكن أن تساعد على تقليل التوتر والقلق.

تعزيز صحة الأسنان واللثة

يحتوي النعناع على خصائص مضادة للبكتيريا، والتي يمكن أن تساعد على مكافحة البكتيريا التي تسبب تسوس الأسنان والتهاب اللثة.

تحسين صحة القلب والأوعية الدموية

يحتوي النعناع على مركبات مضادة للأكسدة، والتي يمكن أن تساعد على حماية القلب والأوعية الدموية من التلف، كما أنه يحتوي على مركبات تساعد على خفض ضغط الدم.

طريقة تحضير النعناع المغلي

أضف ملعقة كبيرة من أوراق النعناع الطازجة أو المجففة إلى كوب من الماء الساخن.

غطي الكوب واتركه لمدة 5-10 دقائق.

صفي النعناع واشرب الشاي.

الجرعة الموصى بها

يمكن شرب النعناع المغلي 3-4 مرات يوميًا.

ملاحظات هامة:

يجب تجنب النعناع المغلي؛ إذا كنت تعاني من حصوات المرارة أو حساسية من النعناع.

يمكن أن يتفاعل النعناع مع بعض الأدوية، لذلك يجب استشارة الطبيب قبل تناوله.

النعناع

فوائد زيت النعناع

وأضافت الدكتورة هدى؛ أن زيت النعناع هو زيت عطري يستخرج من أوراق نبات النعناع، ويحتوي زيت النعناع على العديد من المركبات النشطة، بما في ذلك المنثول والميرسينيل، وتساهم هذه المركبات في فوائد زيت النعناع العديدة، والتي تشمل:

الجهاز الهضمي

يساعد زيت النعناع على تخفيف أعراض عسر الهضم، مثل الغازات والانتفاخ وآلام البطن. كما أنه يساعد على تحسين حركة الأمعاء، مما قد يساعد في علاج الإمساك.

الجهاز التنفسي

يساعد زيت النعناع على فتح المسالك الهوائية، مما قد يساعد في تخفيف أعراض نزلات البرد والإنفلونزا والتهاب الشعب الهوائية. كما أنه يساعد على تخفيف السعال واحتقان الأنف.

الألم والالتهاب

يحتوي زيت النعناع على خصائص مسكنة ومضادة للالتهابات. يمكن استخدامه لتخفيف آلام العضلات والمفاصل والصداع.

الصحة العقلية

يساعد زيت النعناع على تحسين المزاج وتقليل التوتر والقلق. كما أنه قد يساعد على تحسين التركيز والذاكرة.

فيما يلي بعض الطرق لاستخدام زيت النعناع:

الاستخدام الموضعي: يمكن وضع زيت النعناع على الجلد مباشرةً لتخفيف الألم أو الالتهاب أو لتهدئة الصداع.

الاستنشاق: يمكن استنشاق زيت النعناع عن طريق وضعه في موزع عطور أو وضع قطرة أو قطرتين منه على منشفة ورقية واستنشاقها.

الاستهلاك عن طريق الفم: يمكن تناول زيت النعناع عن طريق الفم، ولكن يجب استخدامه بحذر، حيث يمكن أن يسبب آثارًا جانبية، مثل الغثيان والقيء.