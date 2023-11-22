فوائد البطاطا المشوية، مهمة لمناعة صغارك في الشتاء وتساعد على نموهم

فوائد البطاطا المشوية، البطاطا المشوية من تسالي الشتاء الشهيرة التي يعشقها المصريون كثيرا ومجرد تحضيرها في المنزل يمنح المنزل الدفء ورائحة مميزة.

وفوائد البطاطا المشوية، عديدة فهى غنية بالعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم ودائما ينصح بها الخبراء بدلا عن الحلوى المصنعة والمشروبات الغنية بالدهون المشبعة والسعرات الحرارية.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية العلاجية، إن البطاطا المشوية من الأكلات المصرية الشهيرة التى تقدم عادة فى الشوارع والميادين على اعتبارها تسالى شعبية، وعادة تقدم فى فصل الشتاء لأنها تؤكل ساخنة وبالتالي تمنح الشعور بالدفء.

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أهمية البطاطا المشوية فى الشتاء

وأضاف السيد، أن البطاطا المشوية تعتبر وجبة متكاملة تحتوي على جميع العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، وبالتالى يجب على الأمهات الإكثار من تحضيرها للصغار والكبار أيضا حفاظا على الصحة وقوة الجهاز المناعي لمحاربة الأمراض المعدية فى الشتاء.

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فوائد البطاطا المشوية

وتابع، أن من فوائد البطاطا المشوية:-

تقوى المناعة لاحتوائها على نسبة عالية من فيتامين سي ومضادات الأكسدة.

تنظم حركة الجهاز الهضمي لاحتوائها على الألياف التي تنظف القولون وتمنع الإمساك وتطرد السموم من الجسم.

تساعد فى علاج أنيميا فقر الدم لاحتوائها على الحديد وفيتامين سي الذي يحفز الجسم على امتصاص الحديد.

تعزز من نضارة البشرة وإشراقتها لاحتوائها على نسبة عالية من العناصر الغذائية المهمة.

تخفض مستوى الكوليسترول بالدم وبالتالي تعزز من صحة القلب والأوعية الدموية.

تساعد فى علاج النحافة إذا تم إضافتها للنظام الغذائي اليومي لاحتوائها على نسبة عالية من البروتين والسعرات الحرارية.

تعزز من صحة النظر والعيون لاحتوائها على فيتامين أ.

تساعد فى الوقاية من أمراض السرطان لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

تقوى العظام والمفاصل لاحتوائها على الكالسيوم والبوتاسيوم.

تساعد فى مقاومة علامات الشيخوخة مثل ضعف البصر، وضعف جهاز المناعة، احتواء البطاطا على فيتامين C، تجعلها الحل الأمثل لمحاربة الجذور الحرة التي تحاول تدمير خلايا الجسم، والتعجيل بعلامات الشيخوخة.

تقوى العظام والمفاصل لاحتوائها على الكالسيوم والبوتاسيوم.

تقوى عضلة القلب وتقلل فرص الإصابة بأمراض القلب لاحتوائها على البوتاسيوم.

تقوى العضلات وتمنع الإصابة بالشد العضلى أثناء التمرين وبالتالي مهمة للرياضيين.

تساعد فى الوقاية من أمراض السرطان لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

مهمة للصغار لأنها تمدهم بالطاقة وتقوى عظامهم وتحافظ على نموهم بشكل صحى.

مهمة لصحة الحوامل لاحتوائها على حمض الفوليك الذي يساعد في نمو الأجنة وحمايتهم من التشوهات.

تحفز الجسم على إنتاج كرات الدم الحمراء، ما يساعد في علاج أنيميا فقر الدم.