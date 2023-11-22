علاج مقاومة الأنسولين عند النساء وهذه أعراض المرض

علاج مقاومة الأنسولين عند النساء، يتصدر دائمًا البحث على محرك البحث جوجل، عن مقاومة الأنسولين وأسبابه وأعراضه وطرق علاجه باعتبار أنه من الأمراض التي أصبحت تتزايد الإصابة بها مؤخرًا.



علاج مقاومة الأنسولين عند النساء

وتعتبر الكربوهيدرات، السكريات والنشويات الموجودة في العديد من الأطعمة، مصدرًا رئيسيًّا للوقود لجسم الإنسان ويقوم جهاز الهضمي بتفكيك الكربوهيدرات إلى جلوكوز، أو سكر، والذي يتم إطلاقه بعد ذلك في مجرى الدم. وبمساعدة الأنسولين، يمكن امتصاص الجلوكوز في خلايا الجسم لاستخدامه في الطاقة أو التخزين، بحسب موقع Everyday health.



ولكن إذا كانت لدي الإنسان مقاومة للأنسولين، فستواجه خلايا الجسم صعوبة في امتصاص هذا الجلوكوز، وسيحتاج الجسم إلى المزيد من الأنسولين ليعمل بشكل صحيح.

وأوضح الأطباء أنه يمكن التغلب على مقاومة الأنسولين، ولكن قبل ذلك يجب معرفة هو الأنسولين وكيف يؤثر الأنسولين على التحكم في نسبة الجلوكوز في الدم.

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ما هو الأنسولين؟

الأنسولين هو هرمون يفرزه البنكرياس ويقوم بتوصيل الجلوكوز في الدم إلى الخلايا في العضلات والكبد والدهون، حيث يتم استخدامه للطاقة.

هذا الهرمون مهم أيضًا لأنه يمنع تراكم السكر في مجرى الدم، وكلما تناول الإنسان طعامًا أكثر، كلما أطلق جسمه المزيد من الأنسولين لتنظيم نسبة السكر في الدم والحفاظ عليه ضمن نطاق صحي.



كيف تؤثر مقاومة الأنسولين على مستويات السكر في الدم

على الرغم من أن إنتاج وإطلاق الأنسولين هو استجابة استقلابية طبيعية بعد تناول الطعام، فإن بعض الأشخاص لا يستخدمون الأنسولين بشكل صحيح.

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للحصول على الطاقة، يجب أن تكون خلايا الجسم ودهون والعضلات قادرة على امتصاص الجلوكوز في مجرى الدم. والمساعدة في الحفاظ على مستوى طبيعي للسكر في الدم، يعوض البنكرياس المقاومة عن طريق إطلاق المزيد من الأنسولين، وإذا لم يتمكن البنكرياس من تلبية الاحتياجات المتزايدة، يتراكم السكر في الدم، مما يسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم.

علامات وأعراض مقاومة الأنسولين .

قد لا تسبب مقاومة الأنسولين أي أعراض ملحوظة، لذا من الممكن أن يكون الإنسان مصاب بمقاومة الأنسولين ولا يعرف ذلك، ولا تظهر الأعراض عادة حتى يصاب بمقدمات السكري أو داء السكري من النوع الثاني.

عندما يرتفع مستوى السكر في الدم ويصاب الإنسان بمرض السكري، قد تشمل الأعراض زيادة العطش والجوع والتعب وضبابية الرؤية، ويمكن أن تسبب مقاومة الأنسولين أيضًا تكوين بقع داكنة على الرقبة والفخذ والإبط تسمى الشواك الأسود.



أسباب وعوامل الخطر لمقاومة الأنسولين

على الرغم من أن السبب الدقيق لمقاومة الأنسولين غير معروف، فقد تم ربط بعض العوامل بهذه الحالة.

وتشمل:

السمنة ويتم تعريفها على أنها وجود مؤشر كتلة جسم معين، أو مؤشر كتلة الجسم.



تناول نظام غذائي عالي السعرات الحرارية والسكر.



نقص في النشاط الجسدي.



تناول جرعات عالية من الستيرويد.



قلق مزمن.



الإصابة بمتلازمة المبيض المتعدد الكيسات أو مرض كوشينغ.



بعض الأشخاص أيضًا أكثر عرضة للإصابة بمقاومة الأنسولين منهم من لديه تاريخ عائلي للإصابة بداء السكري من النوع الثاني.



مع تاريخ شخصي للإصابة بسكري الحمل.



فوق سن 45.



مرضي ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع مستوى الدهون الثلاثية.

مقاومة الأنسولين



تتشابه عوامل خطر مقاومة الأنسولين مع عوامل خطر الإصابة بمقدمات مرض السكري ومرض السكري من النوع الثاني، لكن تغييرات نمط الحياة يمكن أن تساعد جسم الإنسان على استخدام الأنسولين بشكل صحيح، مما قد يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري.



علاج مقاومة الأنسولين

لا يوجد دواء محدد معتمد لعلاج مقاومة الأنسولين، ولكن أدوية مرض السكري مثل الميتفورمين تقلل من مقاومة الأنسولين وتخفض نسبة السكر في الدم.



نصائح لعلاج مقاومة الأنسولين

قد تؤدي تغييرات نمط الحياة، مثل ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي، إلى تعزيز فقدان الوزن وتحسين التمثيل الغذائي، وبالتالي زيادة حساسية الأنسولين.



الوقاية من مقاومة الأنسولين

يمكن أن يساعد إجراء تغييرات في نمط الحياة على عكس مقاومة الأنسولين حتى يتمكن الجسم من الاستجابة بشكل صحيح للأنسولين.

فقدان الوزن، وجدت دراسة طبية أن فقدان الوزن أدى إلى تحسين استجابة الأنسولين ومستويات الجلوكوز في الدم الطبيعية.

ضرورة دمج الأطعمة الصحية التي يمكن تناولها على المدى الطويل مع ممارسة تمرينًا متوسط الشدة، مثل المشي السريع، لمدة 150 دقيقة على الأقل أسبوعيًا.



ممارسة بعض الأنشطة مثل المشي أو ركوب الدراجات أو السباحة أو ممارسة الرياضة. قد يساعد فقدان ما يصل إلى 10 إلى 15 كيلو على عكس مقاومة الأنسولين ومنعها.



تناول نظامًا غذائيًّا منخفض الكربوهيدرات، قد يؤدي تقليل تناول الكربوهيدرات أيضًا إلى تحسين استقلاب الجلوكوز وتقليل مقاومة الأنسولين، ووجدت أبحاث أخرى، أن تناول ثلاث وجبات منخفضة الكربوهيدرات خلال فترة 24 ساعة يمكن أن يقلل من مقاومة الأنسولين بعد الوجبة بأكثر من 30 %.