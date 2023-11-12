أعراض النقرس، وأسباب الإصابة وطرق العلاج من الطبيعة

أعراض النقرس، تسبب إزعاجا لأصحابها؛ لأنها غالبا ما ترتبط بالشعور بالألم وعدم الراحة، والنقرس هو نوع من التهاب المفاصل الذي يحدث عندما يكون هناك ارتفاع في نسبة حمض اليوريك في الدم، وحمض اليوريك هو أحد النفايات التي تذوب عادة في الدم وتخرج مع البول، إلا أنه مع ارتفاع حمض اليوريك، فإنه يمكن أن يشكل بلورات في المفاصل، مما قد يسبب الألم والتورم والأحمرار.

وأكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن أعراض النقرس، تتمثل في الإصابة بنوبات ألم مفاجئة وشديدة في المفاصل، وغالبًا ما يصيب إصبع القدم الكبير. وتشمل أعراض النقرس الأخرى ما يلي:

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ألمًا شديدًا في المفصل المصاب، غالبًا ما يكون مصحوبًا بالشعور بالحرق أو الوخز.

تورمًا واحمرارًا في المفصل المصاب.

سخونة في المفصل المصاب.

محدودية الحركة في المفصل المصاب.

ألم شديد في اصبع القدم الأكبر، والذي تحدث في شكل نوبات مفاجأة، وغالبًا ما توقظك في منتصف الليل، مع شعور حارق في إصبع قدمك الأكبر، وقد تستمر النوبة من بضعة أيام إلى عدة أسابيع.

أعراض النقرس الأخرى

قد تظهر أعراض أخرى للنقرس في بعض الحالات، مثل:

طفح جلدي يشبه الصدفية.

حصى الكلى.

التهاب المفاصل في المفاصل الأخرى، مثل الكاحلين والركبتين والرسغين والمعصمين.

التهاب المفاصل في عظام العمود الفقري.

تشخيص النقرس

وأضافت أخصائية التغذية العلاجية أن تشخيص النقرس يعتمد على التاريخ الطبي للمريض والفحص البدني. وقد يطلب الطبيب إجراء اختبارات الدم لقياس مستويات حمض اليوريك، وهو مادة كيميائية تؤدي إلى حدوث النقرس. وقد يطلب الطبيب أيضًا إجراء اختبارات أخرى، مثل الأشعة السينية أو التصوير بالموجات فوق الصوتية، لتقييم المفصل المصاب.

علاج النقرس

أشارت أخصائية التغذية العلاجية، أن علاج النقرس يهدف إلى تخفيف الألم والالتهاب ومنع حدوث النوبات المستقبلية. وقد يشمل العلاج ما يلي:

الأدوية المسكنة للألم والمضادة للالتهابات.

الأدوية التي تساعد على خفض مستويات حمض اليوريك في الدم.

تغييرات في نمط الحياة، مثل اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام.

أغذية لمرضى النقرس

ويمكن أن يساعد النظام الغذائي الخاص بالنقرس على خفض مستويات حمض اليوريك، وتقليل خطر الإصابة بنوبات النقرس. وفيما يلي بعض الأطعمة المفيدة لمرضى النقرس:

الفواكه والخضروات

تحتوي معظم الفواكه والخضروات على نسبة منخفضة من البيورينات، وهي مركبات تتحلل إلى حمض البوليك.

بعض الفواكه المفيدة بشكل خاص لمرضى النقرس، مثل؛ الكريز والفراولة والبرتقال والجريب فروت.

وبعض الخضروات المفيدة لمرضى النقرس، تشمل البروكلي والسبانخ.

الحبوب الكاملة

تعتبر الحبوب الكاملة مصدرًا جيدًا للألياف، والتي يمكن أن تساعد في خفض مستويات حمض البوليك.

بعض الحبوب الكاملة المفيدة لمرضى النقرس تشمل دقيق الشوفان والأرز البني وخبز القمح الكامل.

منتجات الألبان قليلة الدسم

تعتبر منتجات الألبان قليلة الدسم مصدرًا جيدًا للبروتين والكالسيوم.

بعض منتجات الألبان قليلة الدسم المفيدة لمرضى النقرس، تشمل الحليب الخالي من الدسم، واللبن قليل الدسم، والجبن قليل الدسم.

البروتين الخالي من الدهون

تعتبر مصادر البروتين الخالية من الدهون، مثل الأسماك والدواجن والفاصوليا، مصدرًا جيدًا للبروتين دون أن تحتوي على نسبة عالية من البيورينات.

بعض مصادر البروتين الخالية من الدهون المفيدة لمرضى النقرس تشمل السلمون والدجاج والديك الرومي والتوفو والعدس.

النقرس واعراضه

أطعمة ممنوعة عن مريض النقرس

وفيما يلي بعض الأطعمة التي يجب على مريض النقرس تجنبها:

اللحوم العضوية

تحتوي اللحوم العضوية، مثل الكبد والكلى والخبز الحلو، على نسبة عالية من البيورينات ويجب على مرضى النقرس تجنبها.

اللحوم الحمراء

تحتوي اللحوم الحمراء أيضًا على نسبة عالية من البيورينات ويجب أن يقتصر تناولها على مرضى النقرس.

المأكولات البحرية

تحتوي بعض المأكولات البحرية، مثل المحار والسردين والأنشوجة، على نسبة عالية من البيورينات ويجب على مرضى النقرس تجنبها.

الكحول

يمكن أن يزيد الكحول من مستويات حمض البوليك، ويجب الحد منه أو تجنبه من قبل مرضى النقرس.

المشروبات السكرية

المشروبات السكرية، مثل الصودا وعصير الفاكهة، يمكن أن تزيد من مستويات حمض البوليك ويجب على مرضى النقرس تجنبها.

بالإضافة إلى اتباع نظام غذائي لمرض النقرس، يجب على مريض النقرس أيضًا التأكد من شرب الكثير من السوائل، وخاصة الماء.

يمكن أن يساعد الحفاظ على رطوبة الجسم في طرد حمض البوليك من الجسم، وتقليل خطر الإصابة بنوبات النقرس.

الوقاية من النقرس

يمكن الوقاية من النقرس أو تقليل خطر الإصابة به من خلال اتباع النصائح التالية.

اتباع نظام غذائي صحي، قليل السعرات الحرارية والدهون المشبعة.

تجنب الأطعمة والمشروبات، التي تزيد من مستويات حمض اليوريك، مثل اللحوم الحمراء، والأسماك الدهنية، والمشروبات الكحولية.

فقدان الوزن الزائد.

شرب الكثير من السوائل، خاصة الماء.

ممارسة الرياضة بانتظام.