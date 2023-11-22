الخميس 23 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

أسرع علاج لنزلات البرد عند الأطفال، الراحة والمشروبات الدافئة

نزلات البرد عند الأطفال،
نزلات البرد عند الأطفال، فيتو

أسرع علاج لنزلات البرد عند الأطفال، نزلات البرد والأنفلونزا منتشرة فى وقتنا الحالى بسبب تقلبات الطقس فى نهاية الخريف وانخفاض درجات الحرارة.

وأسرع علاج نزلات البرد عند الأطفال، من الأمور التى تهتم بها الأمهات كثيرا لتجنب حدوث أي مضاعفات للطفل تؤثر عليه.

ويقول الدكتور أيمن عوض استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن فيروسات البرد والأنفلونزا ليس لها علاج فعال سوى خوافض ومسكنات ومكملات غذائية، والحفاظ على جهاز المناعة هو افضل علاج لنزلات البرد والأنفلونزا.

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أسرع علاج لنزلات البرد عند الأطفال 

واضاف عوض، أن هناك بعض النصائح التى يجب اتباعها عند إصابة الصغار بنزلات البرد وهى تفدعد أسرع علاج لنزلات البرد عند الأطفال، منها:-

  • عدم إعطاء اى دواء بدون استشارة الطبيب المختص.
  • الالتزام بمواعيد الدواء الذى نصح به الطبيب المعالج.
  • الراحة التامة حيث ممنوع تماما نزول الطفل من المنزل سواء إلى المدرسة أو الدرس أو التمرين إلا بعد تعافيه، لأن أى إجهاد للطفل يزيد من ضعف مناعته مايؤخر شفاءه.
  • تقديم السوائل الدافئة للطفل خاصة التليو والنعناع والزنجبيل والقرفة والليمون الدافئ.
  • تقديم التغذية السليمة للطفل من حيث تنظيم مواعيد الوجبات الرئيسية مع الإكثار من تقديم الخضروات والفاكهة والبروتين للطفل.
  • مصادر فيتامين سي مهمة للطفل على مدار اليوم.
  • إعطاء الطفل كوب ماء عليه ملعقة عسل نحل وملعقة عصير ليمون على الريق لتقوية مناعته.
  • تقديم شوربة الدجاج البلدى بالليمون للطفل فهى كنز من العناصر الغذائية المهمة للطفل وتساعد فى علاج نزلات البرد.
  • ابعاد الطفل عن أى ضغوط عصبية ونفسية لأن التأثر النفسي للطفل يضعف جهازه المناعة مايؤخر شفاءه.
أسرع علاج لنزلات البرد عند الأطفال، فيتو 

نصائح تحمى طفلك من الأمراض المعدية فى المدارس

للحفاظ على صحة الأطفال في المدرسة، يجب اتباع بعض النصائح، منها:-

  • التأكد من الحصول على جميع التطعيمات، ويعد الحصول على لقاح الانفلونزا وتحصينات الأمراض الأخرى أحد أفضل الطرق التي يمكنك القيام بها لحماية الطفل من انتشار الأمراض المعدية.
  • غسل اليدين بالماء والصابون جيدا بصورة منتظمة ومتكررة وتذكير الأطفال بأهمية غسل اليدين خاصةً مع بدء العام الدراسي الجديد، وهى من أهم الطرق لمنع انتشار الأمراض والعدوى، وتعليمهم كيفية غسل أيديهم بشكل صحيح بعد استعمال المرحاض والعطس والرشح والسعال وقبل الأكل، وهذا يساعد في تقليل خطر الإصابة بالمرض ومن ثم نقل العدوى إلى الآخرين.
  • تشجيع الطفل على تجنب الاتصال الوثيق مع الطلاب المرضى أو مشاركتهم الأدوات.
  • تعليم الطفل بأن يقوم بتغطية فمه وأنفه عند السعال أو العطس، وأن يقوم بذلك في منديل ورقي ومن ثم يرميه، وإذا لم يكن من الممكن الوصول إلى منديل في الوقت المناسب، عليه أن يسعل أو يعطس في ثنية ذراعه.
  • تعليم الطفل أيضا أن يبقي يديه بعيدتين عن عينيه وأنفه وفمه، لأن الجراثيم تنتشر بهذه الطريقة.
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