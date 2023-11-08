هل تسبب رياضة الجري التهاب المفاصل بالركبتين

يوجد بعض التخوفات لدى الأشخاص الذين يمارسون الرياضة باستمرار خاصة رياضة الجرى إذا الجرى ضرر بمفاصل الجسم والتهاب المفاصل بالركبتين.

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وقالت طبيبة الطب الرياضي آن ريكس: "هناك القليل من الأدلة على أن الجري يسبب التهاب المفاصل في الركبة”، مؤكدة أن ممارسة رياضة الجري يمكن أن تؤثر في القدمين بحسب الموقع الطبي cleveland clinic.

ووجهت نصائح لحماية المفاصل خلال ممارسة رياضة الجري يجب الالتزام بها.

كيف يؤثر الجري في الركبتين؟

يؤدي الجري إلى حدوث تغييرات في الغضروف والسوائل الموجودة في الركبتين إلا أنه يمكن أن يتعافى الغضروف من تلك التغييرات بين فترات الجري، ويتكيف الجسم مع الجري بمرور الوقت.

ممارسة رياضة الجري، فيتو

وأكدت دراسة طبية حديثة، أن الجري لا يسبب التهاب المفاصل، وعندما يرتاح الجسم من آثار الجري، لا يزيد من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل.

تقليل خطر الإصابة بالتهاب المفاصل

قد يؤدي الجري إلى تقليل خطر الإصابة بالتهاب المفاصل وعند الضغط على الركبتين أثناء الجري، ينتقل المزيد من السوائل إلى المفاصل للحفاظ على مرونتها، مما يعني ان الجري يساعد في صحة المفاصل محذرا من ان الإصابات المرتبطة بالجري تزيد من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل وتلف المفاصل".

وكشفت الدراسة أن الجري هو تمرين رائع للقلب والأوعية الدموية.

هل الجري كل يوم سيئ للركبتين؟

وتوضح طبيبة الطب الرياضي آن ريكس: “الأمر يعتمد على جسم الإنسان وعلى حالة المفاصل”.

كيف تحمي ركبتيك أثناء الجري

سواء كنت تتدرب لسباق ماراثون أو بدأت للتو في الجري، يجب اتخاذ خطوات لمنح الركبتين بعض الراحة من خلال اتباع هذه النصائح:

1. ارتدِ الحذاء المناسب

تساعد أحذية الجري لحماية العظام والمفاصل، وتعمل كممتص للصدمات للجسم ويجب استبدال أحذية الجري الخاصة كل 300 إلى 500 ميل

ممارسة الجري

2. الراحة والتعافي بين جولات الجري

يحتاج العداؤون المصابون بالتهاب المفاصل إلى وقت أطول للتعافي للسماح بتعافي غضروف الركبة"، لذا، إذا كنت مصابًا بالفعل بالتهاب المفاصل ولا تأخذ وقتًا كافيًا من الراحة بين فترات الجري، فقد تعرض نفسك لمزيد من آلام المفاصل وتلفها.

3-دعامات الركبة

يقول الدكتور ريكس: "بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من التهاب مفاصل الركبة، يمكن تجربة بعض دعامات الركبة خفيفة الوزن".

4- مد الجسم بالطاقة

يجب الالتزام بالتغذية المناسبة لأداء التمارين مثل الجري والحصول على ما يكفي من السعرات الحرارية والمواد المغذية لمساعدة الجسم والمفاصل على التعافي.