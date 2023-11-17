ما هو سرطان الغدة الدرقية وأسباب الإصابة به؟

يتطور سرطان الغدة الدرقية في الغدة الدرقية، وهي جزء من نظام الغدد الصماء والتي تنتج هرمونات تنظم درجة حرارة الجسم ومعدل ضربات القلب والتمثيل الغذائي، ومعظم سرطانات الغدة الدرقية قابلة للشفاء بدرجة كبيرة، وتشمل العلاجات الجراحة والعلاج الكيميائي والإشعاع والعلاج الهرموني والعلاج باليود المشع.

الغدة الدرقية، فيتو

ما هو سرطان الغدة الدرقية؟

يتطور سرطان الغدة الدرقية في الغدة الدرقية، وهي غدة صغيرة على شكل فراشة تقع في قاعدة الرقبة، وتنتج هرمونات تنظم عملية التمثيل الغذائي، وتساعد هرمونات الغدة الدرقية أيضًا على التحكم في درجة حرارة الجسم وضغط الدم ومعدل ضربات القلب، سرطان الغدة الدرقية هو نوع من سرطان الغدد الصماء، قابل للعلاج بشكل كبير بشكل عام، مع معدل شفاء ممتاز.

Advertisements

ما مدى شيوع سرطان الغدة الدرقية؟

النساء والأشخاص هم أكثر عرضة للإصابة بسرطان الغدة الدرقية بثلاث مرات مقارنة بالرجال ويتم تشخيص المرض بشكل شائع لدى النساء والأشخاص في الأربعينيات والخمسينيات من العمر والرجال والأشخاص، وحتى الأطفال يمكن أن يصابوا بالمرض، وفقًا لموقع "Cleveland clinic" الطبي.

ما هي أنواع سرطان الغدة الدرقية؟

يصنف مقدمو الرعاية الصحية سرطان الغدة الدرقية بناءً على نوع الخلايا التي ينمو منها السرطان، وتشمل أنواع سرطان الغدة الدرقية ما يلي:

الورم الحليمي: ما يصل إلى 80% من جميع سرطانات الغدة الدرقية هي سرطانات حلمية، وهذا النوع من السرطان ينمو ببطء على الرغم من أن سرطان الغدة الدرقية الحليمي ينتشر غالبًا إلى العقد الليمفاوية في الرقبة، إلا أن المرض يستجيب بشكل جيد للعلاج.

الجريبي: يمثل سرطان الغدة الدرقية الجريبي ما يصل إلى 15% من تشخيصات سرطان الغدة الدرقية، ومن المرجح أن ينتشر هذا السرطان إلى العظام والأعضاء مثل الرئتين وقد يكون علاج السرطان النقيلي (السرطان المنتشر)

النخاعي: حوالي 2% من سرطانات الغدة الدرقية تكون نخاعية وربع الأشخاص المصابين بسرطان الغدة الدرقية النخاعي لديهم تاريخ عائلي للمرض. قد يكون السبب هو الجين المعيب (طفرة جينية).

الكشمي: هذا النوع العدواني من سرطان الغدة الدرقية هو النوع الأصعب في العلاج، ويمكن أن ينمو بسرعة وينتشر غالبًا في الأنسجة المحيطة وأجزاء أخرى من الجسم ويمثل هذا النوع النادر من السرطان حوالي 2٪ من تشخيصات سرطان الغدة الدرقية.

ما مراحل سرطان الغدة الدرقية؟

يستخدم مقدمو الرعاية الصحية نظام التدريج لتحديد ما إذا كان سرطان الغدة الدرقية قد انتشر وإلى أي مدى وبشكل عام، عندما تنتشر الخلايا السرطانية في الغدة الدرقية، فإنها تنتشر إلى الهياكل القريبة والغدد الليمفاوية أولًا. بعد ذلك، يمكن أن ينتشر السرطان إلى العقد الليمفاوية والأعضاء والعظام البعيدة.

أعراض سرطان الغدة الدرقية

قد يشعر المريض بوجود كتلة أو نمو في الرقبة يسمى عقيدة الغدة الدرقية، معظم العقيدات حميدة (وليست سرطانية)، فقط حوالي 3 من أصل 20 عقيدات درقية تتحول إلى سرطانية (خبيثة)، وتشمل الأعراض الأخرى لسرطان الغدة الدرقية ما يلي:

صعوبة في التنفس أو البلع.

فقدان الصوت (البحة).

تورم العقد الليمفاوية في الرقبة.

ما هي علامات انتشار سرطان الغدة الدرقية؟

إذا كان يعاني المريض من سرطان الغدة الدرقية الذي انتشر إلى مناطق أخرى من الجسم، فقد يواجه أعراض مثل:

التعب.

فقدان الشهية.

استفراغ وغثيان.

فقدان الوزن بشكل غير متوقع.

الغدة الدرقية، فيتو

ما الذي يسبب سرطان الغدة الدرقية؟

الخبراء ليسوا متأكدين من سبب تحول بعض الخلايا إلى سرطانية (خبيثة) ومهاجمة الغدة الدرقية، عوامل معينة، مثل التعرض للإشعاع، واتباع نظام غذائي منخفض اليود والجينات الخاطئة يمكن أن تزيد من المخاطر. تشمل عوامل الخطر الأخرى ما يلي:

تضخم الغدة الدرقية (تضخم الغدة الدرقية).

التاريخ العائلي لأمراض الغدة الدرقية أو سرطان الغدة الدرقية.

التهاب الغدة الدرقية (التهاب الغدة الدرقية).

الطفرات (التغيرات) الجينية التي تسبب أمراض الغدد الصماء، مثل أورام الغدد الصماء المتعددة من النوع 2A (MEN2A) أو متلازمة النوع 2B (MEN2B).

انخفاض تناول اليود.

السمنة (ارتفاع مؤشر كتلة الجسم).

العلاج الإشعاعي لسرطان الرأس والرقبة، وخاصة أثناء مرحلة الطفولة.

التعرض للتداعيات الإشعاعية الناجمة عن الأسلحة النووية أو حادث محطة توليد الكهرباء