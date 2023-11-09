هؤلاء يجب عليهم إجراء تحليل نشاط الغدة الدرقية وهذه أعراضها

مرض الغدة الدرقية يتعرض له كثير من الأشخاص سواء الإصابة بخمول الغدة الدرقية أو نشاط الغدة الدرقية.

وتقع الغدة الدرقية في مقدمة الرقبة وهي مسئولة عن كل وظائف الجسم سواء الحركة أو المخ وكل أعضاء الجسم حيث تحتاج الى هرمون الغدة الدرقية

أسباب نشاط الغدة الدرقية

وقال الدكتور أحمد السبعاوي مقرر اللجنة القومية للأمراض غير السارية إن عددا من المرضي يتعرضون إلى زيادة في نشاط الغدة الدرقية وله أسباب متعددة منها أسباب مؤقتة نتيجة حدوث التهاب في الغدة الدرقية ينتج عنه تحفيز إفراز مخزون الغدة.

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وأضاف في فيديو توعوي على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن البعض لديهم نشاط مزمن في إفراز هرمون الغدة الدرقية نتيجة مرض مناعي أو أجسام مضادة تذهب إلى الغدة تتسبب في إفراز الهرمون أو نتيجة حدوث نتوء في الغدة يتسبب في إفراز الهرمون.

أعراض نشاط الغدة الدرقية

وأشار إلى أنه يمكن أن تظهر أعراض نشاط الغدة الدرقية ويمكن الا تظهر لها أي أعراض موضحا أن كبار السن ومن يتعرضون لانخفاض في الوزن يجب عليهم إجراء تحليل الغدة الدرقية

وأوضح أنه يمكن أن تظهر بعض الأعراض لنشاط الغدة الدرقية منها الرعشة والدوخة وحرارة بالجسم وجحوظ في العينين ورفرفة في العين

وكشف عن الفئات الأكثر عرضة لنشاط الغدة الدرقية منهم مرضي السكر من النوع الأول وأصحاب الأمراض المناعية وعليهم اجراء تحليل الكشف عن نشاط الغدة الدرقية

وأكد أنه يتم إجراء مسح ذري على الغدة الدرقية لقياس نشاط الغدة والتأكد إذا كان نشاطا مؤقتا أو نشاطا مزمنا بسبب مرض مناعي.

وتابع حديثه بأن تحديد سبب نشاط الغدة يساعد في وصف العلاج المناسب.

نشاط الغدة الدرقية

جدير بالذكر، أنه تحدث الإصابة بقصور الغدة الدرقية عندما لا تستطيع الغدة إفراز الهرمونات بشكل طبيعي مما يؤثر في نشاطها.

ويمكن أن يستجيب قصور الغدة الدرقية للعلاج، إلا أنه يسبب عدد من الأعراض يمكن أن تستمر لفترات طويلة بالأخص لدى السيدات.



ووفقًا لدراسة علمية بحسب موقع Everyday Health فإن المصابين بقصور الغدة الدرقية يعانون من بشرة جافة، وتساقط الشعر وزيادة الوزن.

المصابون بقصور الغدة الدرقية

كما يمكن أن يتعرض بعض الأشخاص المصابين بقصور الغدة الدرقية للكثير من التغيرات الجسدية.

وينصح الأطباء بضرورة اتباع عدة تعليمات للتخلص من أعراض قصور الغدة الدرقية منها:



١- استخدام المرطب للمساعدة في تخفيف الجفاف، مع تجنب منتجات البشرة مثل التونر الذي يحتوي على الكحول، حيث يمكن أن يزيد الجفاف والتهيج سوءًا.



٢- شرب الكثير من الماء، وتقليل من المشروبات التي تسبب الجفاف للبشرة، مثل تلك التي تحتوي على الكحول والكافيين".



٣- عدم الاستحمام بالماء الساخن، واستخدم الماء البارد ثم تجفيف البشرة بالتربيت عليها بدلًا من فركها" مع وضع مرطبًا جيدًا في غضون ثلاث دقائق



٤- علاج تساقط الشعر



إن تساقط الشعر الناتج عن قصور الغدة الدرقية ليس مشكلة كبيرة في العادة ويمكن علاجه

٥- تقليل الانتفاخ حول العين

يمكن أن يستغرق الانتفاخ حول العينين الناجم عن قصور الغدة الدرقية بعض الوقت حتى يختفي بمجرد بدء العلاج.



