الصحة تكشف أعراض مرض الدرن، وهذه طريقة تشخيص الإصابة

مرض الدرن من الأمراض المعدية والتي أصبح يتم الشفاء منها وينقسم إلى عدة أنواع منه الدرن الرئوي والدرن الغير رئوي.

أعراض مرض الدرن

وقال الدكتور وجدي أمين مدير الإدارة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة إن أهم أعراض مرض الدرن تشمل:

فقدان الوزن

تعرق اثناء الليل

وارتفاع درجة الحرارة للجسم ليلا

الضعف العام للجسم

فقدان الشهية

الدرن

وكشف الدكتور وجدي أمين في فيديو توعوي على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة على موقع فيس بوك عن وجود أعراض خاصة بكل عضو وإذا أصاب مرض الدرن الرئتين تشمل أهم الأعراض السعال والكحة المزمنة تزيد عن مدة أسبوعين بها بلغم مدمم بجانب نهجان وآلام في الصدر

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طرق تشخيص مرض الدرن

اكد أن أفضل وسيلة للتشخيص الإصابة بمرض الدرن هى فحص بصاق المريض ورؤيته تحت الميكروسكوب لتأكيد الإصابة بمرض الدرن

الدرن

وقال الدكتور وجدي أمين مدير عام الإدارة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة إن مرض الدرن تنتقل العدوى به عن طريق الهواء من الإنسان المصاب بالدرن خاصة الدرن الرئوي للشخص السليم مشيرا إلى أنه تحدث عدوى وليس مرضا.

وأضاف مدير عام الإدارة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة لــ"فيتو " أن 90% من اللذين تنتقل لهم العدوى تكون العدوى كامنة ولا تظهر أى أعراض وذلك دليل على أن الجهاز المناعي للجسم قادر على التغلب على الميكروب بينما بقية النسبة 10% تكون لدى الأشخاص الذين لديهم عوامل خطورة ويكون المرض النشط.

وأشار إلى أن مريض الدرن يحصل على بروتوكول العلاج لمدة 6 شهور ويحقق نسب النجاح تتخطى 90% مؤكدا أهمية الاكتشاف المبكر للمرض والالتزام بتناول الدواء والمتابعة الجيدة مع الطبيب.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة أن برنامج مكافحة الدرن من برامج وزارة الصحة التي حققت إنجازات في معدلات العلاج وانخفاض معدلات الإصابة بمرض الدرن وبلغت أقل من 10 حالات لكل 100 ألف من عدد السكان.

مرض الدرن

كانت أوضحت وزارة الصحة وضع خطة مستقبلية لخفض معدلات الإصابة بمرض الدرن من خلال الفحص الدوري المجاني للمخالطين للاكتشاف المبكر لحالات الإصابة بمرض الدرن لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تهدف إلى القضاء على وبائيات مرض الدرن بحلول عام 2030.

وأكدت أنه تم تقديم الخدمة العلاجية "بالمجان" لـ3 آلاف و709 مصابين بمرض الدرن تم تشخيصهم خلال تلك الفترة، لافتًا إلى توفير جميع الأدوية لعلاج مرضى الدرن والدرن المقاوم للأدوية.

وأكدت توفير الأدوية اللازمة للعلاج، لافتًة إلى أنه تم إعطاء العلاج الوقائي لعدد من المرضي منهم مرض نقص المناعة المكتسبة، والمخالطين لمرضى الدرن أقل من خمس سنوات، ومرضى الفشل الكلوي ومرضى زراعة الأعضاء.

وأضافت أنه جاري إنشاء مركز مخصص لعلاج مرضى الدرن بمحافظة أسيوط، وذلك بغرض التوسع في أماكن علاج المرضى.

وأكدت إن البرنامج القومي لمكافحة الدرن، يقدم خدمات الاكتشاف المبكر لمرض الدرن، من خلال 33 مستشفى، و131 مستوصفا للأمراض الصدرية، منتشرين بجميع محافظات الجمهورية، تم تجهيزهم وإمدادهم بجميع الوسائل التشخيصية والعلاجية لاكتشاف حالات الدرن وعلاجها على مختلف المستويات من خلال فريق مدرب على كيفية التعامل مع حالات الاشتباه والتشخيص والعلاج.

وكشفت وزارة الصحة عن وجود نوعين من الإصابة بمرض الدرن منها الدرن المقاوم للأدوية والدرن الذي يتم علاجه بالأدوية المعروفة للدرن بينما النوع المقاوم يحتاج إلى خطوط علاجية متطورة.

وقالت وزارة الصحة إن الدرن المقاوم للأدوية واحد من أشكال مرض السل الناجم عن بكتيريا لا تستجيب للعلاج بالأدوية الآيزونيازيد والريفامبيسين وهي أنجح أدوية الخط الأول لعلاج السل.