أسباب الإصابة بكسل الغدة الدرقية ومتى يجب الذهاب إلى الطبيب

تؤثر الغدد الصماء في جميع أعضاء الجسم تقريبًا وعند كسل أو نشاط أحدها حيث يتسبب هذا في خلل في الجسد كله والذي يؤدي إلى مضاعفات خطيرة قد تسبب وفاة الشخص في حالة إهمال علاجها.

الغدة النخامية، فيتو

الغدد الصماء

وقالت الدكتورة نهال السعيد، استشاري امراض الباطنة والسكر بالقصر العيني، إن الغدد الصماء توجد في الجسم كله ووظيفتها أنها تفرز هرمونات تدخل عن طريق الدم مباشرة أشهرها البنكرياس لعلاقته بالسكر والغدة الدرقية هذا بالإضافة إلى الغدة النخامية الموجودة في المخ والغدة الكظرية الموجودة فوق الكبد.

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أهم الأمراض الغدد الصماء

وأشارت إلى أن البنكرياس هو أهم غدة صماء في الجسم لإفرازه الأنسولين وعندما تقل الكمية عن ما يحتاجه الجسم يصاب المريض بالسكر سواء من النوع الأول أو الثاني، مضيفة إلى أنه بجانب البنكرياس فتكون الغدة الدرقية من أكثر الغدد التي تسبب أمراض لدى الناس سواء نقص أو زيادة في الإفراز أو تضخم.

وتعد الغدة النخامية من أخطر الغدد الصماء وهذا لأنها لها عدد من الأمراض بالإضافة إلى موقعها بالمخ والذي يجعلها تأثر على الجسم كله.

كسل الغدة الدرقية

وأوضحت الدكتورة نهال "لفيتو" أنه يوجد العديد من الأسباب للإصابة بكسل الغدة الدرقية وأشهرها هو المناعة الذاتية حيث تهاجم الأجسام المضادة بالجسم التي من المفترض أن تهاجم البكتريا، خلايا الغدة ولا يعلم الأطباء السبب في ذلك حتى الآن.

وتسبب بعض الأدوية مشاكل كذلك في الغدة الدرقية، أو يأخذ أحد المرضي يود مشع قد يسبب كسل كذلك بالغدة الدرقية.

وأوضحت أن الكسل في الغدة الدرقية يعني أن افراز الغدة يقل والتي تتسبب في العديد من المضاعفات، مشيرة إلى أن أعراضها لا تكون معروفة بالنسبة للمريض إلا إذا ذهب للطبيب.

ويقوم المرضى في بعض الحالات بالذهاب لاكثر من طبيب بشكوى الإرهاق أو الاكتئاب أو عدم الانتظام في الدورة الشهرية وتأخر الإنجاب لدى السيدات وكذلك زيادة الوزن غير المبرر حيث يذهب بعض المرضي “للجيم” ويحرمون أنفسهم من الأكل ومع ذلك يصابون بالسمنة، ليكتشف الأطباء عند إجراء التحاليل أن السبب خلف كل هذا هو كسل الغدة.

الغدة الدرقية، فيتو

ولا يعالج كسل الغدة الدرقية الا اذا اخذ المريض هرمون تعويضي لها.

وشددت الطبيبة على أنه يجب إجراء تحليل الغدة الدرقية كل عام في الكشف الروتيني على الجسم لكن لأن معظم أفراد الشعب المصري لا يقومون بهذا فينصح أن يلجأ المريض للطبيب في الحالات الآتية:

زيادة الوزن غير المبرر.

الإمساك, حيث تؤثر الغدة الدرقية مباشرةً على اضطرابات الجهاز الهضمي.

عدم انتظام في الدورة الشهرية أو تأخر الإنجاب.

مضاعفات كسل الغدة الدرقية

وأشارت إلى وجود العديد من المضاعفات لكسل الغدة الدرقية ويصاب العديد من المرضى بالاكتئاب وسواء الحالة النفسية حتى إن بعضهم يذهب للأطباء النفسيين وياخذ مضادات اكتئاب ليكتشف فيما بعد أن السبب عضوي وليس نفسي.

هذا بالإضافة إلى تأثير كسل الغدة الدرقية على عضلة القلب وارتفاع الكولسترول وارتفاع ضغط الدم.