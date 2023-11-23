الخميس 23 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

أسباب تساقط الشعر عند الشباب، أبرزها الضغوط العصبية وسوء التغذية

تساقط الشعر، فيتو
تساقط الشعر، فيتو

أسباب تساقط الشعر عند الشباب، تساقط الشعر من المشكلات الكبيرة التى تعانى منها الفتيات والشباب لأسباب عديدة.

وأسباب تساقط الشعر عند الشباب، عديدة ويجب علاجها سريعا للوقاية من مضاعفاته التى تصل إلى حد الصلع، خاصة عند الشباب

أسباب تساقط الشعر عند الشباب 

وتقول الدكتورة لانا شكرى استشارى الأمراض الجلدية، إن أسباب تساقط الشعر عند الشباب عديدة، منها:-

  • الضغوط العصبية والنفسية التى تصيب الشباب تؤثر بالسلب على الشعر وتزيد من تساقطه.
  • التوتر والقلق وكثرة التفكير.
  • الإفراط فى تناول المنبهات يقلل من العناصر الغذائية بالجسم مايسبب تساقط الشعر.
  • سوء التغذية وإهمال تناول الخضروات الورقية الخضراء والفاكهة الطازجة.
  • الإصابة بأنيميا فقر الدم وللأسف تى من الأسباب الأكثر شيوعا نتيجة الإقبال على الوجبات السريعة وإهمال تناول الطعام في المنزل.
  • قلة شرب الماء.
  • عدم الاهتمام بغسل الشعر مرتين أسبوعيا حيث يسبب ذلك تراكم الدهون على فروة الرأس ما يزيد من تساقط الشعر.
  • انتشار الالتهابات بفروة الرأس.
  • العامل الوراثي عند الشباب الذى ينتهى بهم الأمر إلى الصلع.
  • أمراض الغدة الدرقية واضطراباتها تسبب تساقط الشعر.
أسباب تساقط الشعر عند الشباب، فيتو 

وأضافت لانا، أن علاج الأسباب السابقة وتفاديها يساعد فى علاج تساقط الشعر، مع ضرورة تناول المكملات الغذائية المهمة خاصة الأوميجا 3 فهى لتقوية الشعر من جذوره وإعادة انباته.

Advertisements

وصفات طبيعية لعلاج تساقط الشعر 

وتستعرض السطور التالية وصفات طبيعية تساعد فى علاج تساقط الشعر:-

الوصفة الأولى:-

المكونات:-

ملعقة روز ماري

ملعقة كركدية

5 مسمار قرنفل

كوب ماء مغلي

الطريقة:-

  • نحضر بولة عميقة ونضع بها المكونات الجافة ونخلطها معا جيدا.
  • ثم نصب عليهم الماء المغلي ونقلب جيدا.
  • نغطى الخليط ونتركه يبرد تماما.
  • ثم نصفيه ونحفظه فى زجاجة بخاخ ونضعه بالثلاجة.
  • نرش من الخليط على الشعر وفروة الرأس وندلك الفروة جيدا لمدة 10 دقائق.
  • ثم نتركها على الشعر لمدة ساعة ثم نغسل الشعر بعدها بالماء الفاتر فقط.
  • نكرر الوصفة مرة كل 6 أيام.
  • المتبقى من الخليط محفوظة بالثلاجة للمرة التالية.

الوصفة الثانية:-

المكونات:-

3 ورقات ورق لورى

ملعقة كبيرة حبة البركة

ملعقة كبيرة روز ماري

ملعقة كبيرة بذور الكتان

ملعقة حلبة

ماء مغلي

الطريقة:-

  • نحضر برطمان ونضع به المكونات ونخلطها جيدا.
  • ثم نصب عليهم الماء المغلي ونقلب جيدا، ونغطى البرطمان حتى يبرد.
  • ثم نصفى الخليط ونأخذ السائل الناتج ونحفظه بالثلاجة وصلاحيته عام.
  • ثم نرش الخليط يوميا على فروة الرأس وندلك جيدا لمدة 10 دقائق.
  • ونستمر على الوصفة حتى الحصول على أفضل النتائج.
txt

وصفة طبيعية لعلاج الشيب وإعادة جمال شعرك

txt

وصفة طبيعية من القهوة وشامبو الأطفال تجعل شعرك مفرودا وتمنع تساقطه

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

تساقط الشعر اسباب تساقط الشعر عند الشباب علاج تساقط الشعر وصفات طبيعية لعلاج تساقط الشعر الدكتورة لانا شكرى صحة الصحة

مواد متعلقة

فوائد ماسكات الشعر، وأفضل طريقة لاستخدامها

وصفة طبية لتكثيف الشعر الخفيف وإنبات الفراغات

تخلصي من جميع مشكلات الشعر بزيت الأرجان

وصفة طبيعية لعلاج الشعر المحروق والمتقصف والجاف

الأكثر قراءة

أول تعليق من رئيس الوزراء الكندي على انفجار الحدود مع أمريكا: الوضع خطير (فيديو)

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس 23-11-2023 في مصر

أمريكا تكشف عن عاصمة عربية يعلن منها بدء الهدنة في غزة

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأربعاء 22-11-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 22-11-2023

1000 قارب، أسطول رفض الإبادة الجماعية يبحر في طريقه إلى غزة

تفاصيل مكالمة السيسي وبايدن عقب الوساطة المشتركة للهدنة الإنسانية بغزة

الإثارة تسيطر على البرومو الرسمي لـ "شماريخ" وظهور خاص للراحل مصطفى درويش (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

محافظ المنوفية وكيلا لعروس يتيمة من فتيات مؤسسة البنات بشبين الكوم

هند صبري تستقيل من منصب سفيرة الغذاء العالمي للأمم المتحدة تضامنا مع غزة

نانسي عجرم في عيد استقلال لبنان: وطني تعبان

1000 قارب، أسطول رفض الإبادة الجماعية يبحر في طريقه إلى غزة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 22-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الأربعاء 22-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأربعاء 22-11-2023

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 22-11-2023 في ختام التعاملات

المزيد

انفوجراف

5 نتائج لعملية طوفان الأقصى على الرأي العام الإسرائيلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل كان هناك مخلوقات أفسدت في الأرض قبل الإنسان؟.. خالد الجندي يجيب

تفسير حلم الأسير في المنام وعلاقته بالهموم والأحزان الشديدة

تفسير رؤية الفول المدمس في المنام وعلاقتها بالخير والرزق والسعادة

المزيد
الجريدة الرسمية