أسباب تساقط الشعر عند الشباب، أبرزها الضغوط العصبية وسوء التغذية

أسباب تساقط الشعر عند الشباب، تساقط الشعر من المشكلات الكبيرة التى تعانى منها الفتيات والشباب لأسباب عديدة.

وأسباب تساقط الشعر عند الشباب، عديدة ويجب علاجها سريعا للوقاية من مضاعفاته التى تصل إلى حد الصلع، خاصة عند الشباب

أسباب تساقط الشعر عند الشباب

وتقول الدكتورة لانا شكرى استشارى الأمراض الجلدية، إن أسباب تساقط الشعر عند الشباب عديدة، منها:-

الضغوط العصبية والنفسية التى تصيب الشباب تؤثر بالسلب على الشعر وتزيد من تساقطه.

التوتر والقلق وكثرة التفكير.

الإفراط فى تناول المنبهات يقلل من العناصر الغذائية بالجسم مايسبب تساقط الشعر.

سوء التغذية وإهمال تناول الخضروات الورقية الخضراء والفاكهة الطازجة.

الإصابة بأنيميا فقر الدم وللأسف تى من الأسباب الأكثر شيوعا نتيجة الإقبال على الوجبات السريعة وإهمال تناول الطعام في المنزل.

قلة شرب الماء.

عدم الاهتمام بغسل الشعر مرتين أسبوعيا حيث يسبب ذلك تراكم الدهون على فروة الرأس ما يزيد من تساقط الشعر.

انتشار الالتهابات بفروة الرأس.

العامل الوراثي عند الشباب الذى ينتهى بهم الأمر إلى الصلع.

أمراض الغدة الدرقية واضطراباتها تسبب تساقط الشعر.

أسباب تساقط الشعر عند الشباب، فيتو

وأضافت لانا، أن علاج الأسباب السابقة وتفاديها يساعد فى علاج تساقط الشعر، مع ضرورة تناول المكملات الغذائية المهمة خاصة الأوميجا 3 فهى لتقوية الشعر من جذوره وإعادة انباته.

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وصفات طبيعية لعلاج تساقط الشعر

وتستعرض السطور التالية وصفات طبيعية تساعد فى علاج تساقط الشعر:-

الوصفة الأولى:-

المكونات:-

ملعقة روز ماري

ملعقة كركدية

5 مسمار قرنفل

كوب ماء مغلي

الطريقة:-

نحضر بولة عميقة ونضع بها المكونات الجافة ونخلطها معا جيدا.

ثم نصب عليهم الماء المغلي ونقلب جيدا.

نغطى الخليط ونتركه يبرد تماما.

ثم نصفيه ونحفظه فى زجاجة بخاخ ونضعه بالثلاجة.

نرش من الخليط على الشعر وفروة الرأس وندلك الفروة جيدا لمدة 10 دقائق.

ثم نتركها على الشعر لمدة ساعة ثم نغسل الشعر بعدها بالماء الفاتر فقط.

نكرر الوصفة مرة كل 6 أيام.

المتبقى من الخليط محفوظة بالثلاجة للمرة التالية.

الوصفة الثانية:-

المكونات:-

3 ورقات ورق لورى

ملعقة كبيرة حبة البركة

ملعقة كبيرة روز ماري

ملعقة كبيرة بذور الكتان

ملعقة حلبة

ماء مغلي

الطريقة:-

نحضر برطمان ونضع به المكونات ونخلطها جيدا.

ثم نصب عليهم الماء المغلي ونقلب جيدا، ونغطى البرطمان حتى يبرد.

ثم نصفى الخليط ونأخذ السائل الناتج ونحفظه بالثلاجة وصلاحيته عام.

ثم نرش الخليط يوميا على فروة الرأس وندلك جيدا لمدة 10 دقائق.

ونستمر على الوصفة حتى الحصول على أفضل النتائج.