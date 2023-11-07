تساقط الشعر من أكثر المشكلات التى تعانى منها الفتيات لأسباب عديدة أبرزها سوء التغذية وسوء الحالة النفسية والتوتر.

وتساقط الشعر يمكن علاجه بعلاج الأسباب، هذا بجانب تطبيق الوصفات الطبيعية التى تغذي الشعر بالعناصر الغذائية التي يحتاجها.

وصفة طبيعية للقضاء على تساقط الشعر

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة طبيعية للقضاء على تساقط الشعر نهائيا.

المكونات:-

3 ورقات ورق لورى

ملعقة كبيرة حبة البركة

ملعقة كبيرة روز ماري

ملعقة كبيرة بذور الكتان

ملعقة حلبة

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ماء مغلي

الطريقة:-

نحضر برطمان ونضع به المكونات ونخلطها جيدا.

ثم نصب عليهم الماء المغلي ونقلب جيدا، ونغطى البرطمان حتى يبرد.

ثم نصفى الخليط ونأخذ السائل الناتج ونحفظه بالثلاجة وصلاحيته عام.

ثم نرش الخليط يوميا على فروة الرأس وندلك جيدا لمدة 10 دقائق.

ونستمر على الوصفة حتى الحصول على أفضل النتائج.

وصفة طبيعية للقضاء على تساقط الشعر، فيتو

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشاكل الشعر ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

والتغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير؛ مما يساعد في صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسيله مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميا بالزيوت المغذية.

ويأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.