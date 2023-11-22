ماذا يريد المواطن من الرئيس القادم؟، منتدى حواري بمركز إعلام جنوب أسيوط

نظم مركز إعلام جنوب أسيوط التابع لقطاع الإعلام الداخلي منتدي حواريا بعنوان "ماذا يريد المواطن من الرئيس القادم" وذلك في إطار الحملة الإعلامية صوتك مستقبلك.. انزل وشارك والتي أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات وقطاع الإعلام الداخلي لحث المواطنين علي المشاركة الشعبية بالاستحقاقات الانتخابية.

صرحت بذلك مروة سيد سلام مدير مركز إعلام جنوب أسيوط، والتي أوضحت بأن الهدف من انعقاد المنتدي الحواري هو إشراك المواطنين في مناقشة وعرض تطلعاتهم من الرئيس القادم، والوقوف علي مقترحاتهم لوضع تصور بأولويات الشارع المحلي، ووضع تصور لحلول الأزمات وسبل تلبية التطلعات والمطالب محل الحوار، مما يجعل لمركز إعلام جنوب أسيوط دور همزة الوصل ما بين المواطن ومرشحي الرئاسة وبنقل نبض الشارع.

وقالت بأنه قد انعقد المنتدي بقاعة الاجتماعات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري بحضور المهندس محمد حسن رئيس مركز ومدينة البداري وبحضور ممثلي النقابات الفلاحين، المعلمين.. ومديري الإدارات المختلفة والأزهر والكنيسة والأوقاف والقطاع الأهلي ممثلي كافة أطياف وفئات الرأي العام.

وأشارت بأن المنتدى الحواري استضاف كلا من الدكتور رجب الكحلاوي وكيل كلية الحقوق جامعة أسيوط وأستاذ القانون الدستوري وإسلام رضوان الكاتب والصحفي بالأهرام والكاتبة الصحفية نجوي يوسف رئيس القسم العسكري بفيتو.

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واوضحت أن المنتدي الحواري تناول عدة محاور أهمها استعراض صلاحيات الرئيس القادم من واقع مواد الدستور المصري مع شرح مواد الاختصاصات لرئيس الجمهورية بداية من المادة ١٣٩ وحتي المادة ١٦٢ من الدستور، مسلطا الضوء علي المادة والخاصة بالحفاظ علي استقلال الوطن وسلامة أراضية ،وكذلك التعريف بأنظمة الحكم والنظام الحكم المعمول به في مصر وهو ما تولي دكتور رجب الكحلاوي أستاذ القانون الدستوري طرحه علي جمهور الحضور.

كما تناولت الكاتبة نجوي يوسف المحرر العسكري بالمنتدي أهم التحديات التي تواجه الدولة المصرية وتستوجب الوعي من قبل الشعب المصري لما يحاك من مخططات بداية من تصدير الإرهاب لمصر ما بعد ٢٠١١ والانتهاء بمخطط الشرق الأوسط الجديد بتصفية القضية الفلسطينية علي حساب استقلال وسلامة الأراضي المصرية.

بينما تناول إسلام رضوان المحور الثالث من محاور المنتدي وهو وضع تصور لأهم التطلعات من الرئيس القادم وفتح باب الحوار أمام الحضور لاستعراض أهم هذه التطلعات والتي جاء علي رأسها دعم الصناعة المحلية حيث يوجد بالبداري منطقة صناعية لوجستية لمزارع وزراعات الرومان وهو المحصول الذي يشتهر به مركز البداري وتشجيع الاستثمار بالمنطقة الصناعية وفتح أسواق لهذه المنطقة مما يوفر فرص تشغيل للشباب والأيدي العاملة.

وتضمنت الطلبات دعم الدولة لاستصلاح الظهير الصحراوي للبداري وهي مساحات صحراوية شاسعة بتمليك الشباب ممن لم يحصلوا علي فرصة عمل لهذا الظهير الصحراوي لاستصلاحه وتوفير الدولة للماكينات الحديثة لتمهيد الأراضي للاستصلاح، وكذلك دعم المحاصيل الاستراتيجية والتشجيع علي زراعتها بتوفير الأسمدة والتقاوي ذات الجودة العالية، وكذلك التعاقد الجاد مع المزارعين وهو مايساهم في توفير السلع الغذائية، والاهتمام بزراعة البنجر وهي من الزراعات التي يجيدها المزارعين بالبداري وهو ما يساهم في حل أزمة السكر الملموسة حاليا.

كما طالب الحضور بالاهتمام بقطاع التعليم وبخاصة التعليم الفني ومواكبة التجارب العالمية الناجحة في تأهيل خريجي التعليم الفني لسوق العمل للحد من مشكلة البطالة ، اهتمام الرئيس القادم بالانحياز لصالح المواطن بإقرار حزمة من القرارات والإجراءات التي من شأنها تحسين المستوي المعيشي للمواطن بتحسين الدخول وعدالة الرواتب وتوسيع دائرة الشرائح المستفيده من برنامج تكافل وكرامة وبرنامج فرصة،المطالبة بتمديد مبادرة بنك التنمية الزراعي لدعم الفلاح والتيسير عليه.

كما تمت المطالبة بتوفير مؤسسات علاجية تحترم أدمية المواطن، توفير المدارس للقري المحرومة، وتوفير مساكن للشباب المقبل علي الزواج بما يتناسب ودخول الشباب.