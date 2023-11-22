الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

القمر يقترن بـ عملاق المجموعة الشمسية السبت المقبل

القمر،فيتو
القمر،فيتو

 أكد الدكتور أشرف تادرس، أستاذ المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية وعضو اللجنة الوطنية لعلوم الفلك والفضاء، أنه فى  25 نوفمبر يقترن القمر مع كوكب المشتري (عملاق المجموعة الشمسية)، حيث نراهما متجاورين في السماء بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل، ويظلان مرئيين حتى يبدأ المشهد في الغروب بحلول الـ 4:20 تقريبا صباح اليوم التالي. 

الحشد النجمى بلايدس

كما يترائى القمر مقترنا مع الحشد النجمي بلايدس Pleiades (الثريا) أو الأخوات السبع  يوم 27 نوفمبر في برج الثور، حيث نراهما متجاورين في السماء بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل، ويظلا بالسماء طوال الليل حتى يبدأ المشهد في الغروب بحلول الـ 6:00 من صباح اليوم التالي..

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بث مباشر، خسوف القمر من داخل المعهد القومي للبحوث الفلكية

القمر الدموي يزين السماء غدًا

 وأشار إلى أن الثريا هو أحد ألمع وأشهر الحشود النجمية المفتوحة في السماء الشمالية، والذي يقع على بعد 440 سنة ضوئية من الأرض، ويتكون هذا الحشد من عدة مئات من النجوم ولكن ألمع نجومه هم 7 فقط التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة السليمة، ولذلك يطلق عليه الأخوات السبع.

 

قمر القندس

 وأوضح أنه في 27 نوفمبر يكتمل قرص القمر يصبح بدرا كامل الاستدارة في ذلك اليوم، فيشرق بعد غروب الشمس مباشرة ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي وتبلغ نسبة لمعانه 100 %، ويبدو لنا القمر كما لو كان بدرا في الفترة من 25 إلى 28 نوفمبر، وهذا لأن العين المجردة لا تستطيع تمييز النقصان البسيط في استدارة قرص القمر بسهولة  ويُعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم قمر القندس حيث توضع مصائد القندس قبل تجمد الأنهار، كما يُعرف أيضا باسم القمر المتجمد والقمر المظلم.. علما بأن وقت اكتمال القمر هو أفضل وقت لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.

 

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