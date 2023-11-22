الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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ملفات وحوارات

رحلة أسعار الذهب من الاستقرار إلى الارتفاع.. خبراء يوضحون الأسباب والتوقعات.. والشعبة تكشف مصير المعدن الأصفر خلال الفترة القادمة

الذهب، فيتو
الذهب، فيتو

 يراقب الكثير من المواطنين عن كثب سوق الذهب سواء العالمي أو المحلي، خاصة المدخرين الذين يسعون للحفاظ على قيمة أموالهم من شبح التضخم، والتحوط ضد الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم، فالمعدن الأصفر يظل هو الملاذ الآمن لكثير من هؤلاء الناس، حيث يتساءلون عن مستقبل أسعار الذهب خلال الفترة القادمة، وأسباب الزيادة التي شهدها بعد استقراره وانخفاضه بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية.

مراحل انخفاض سعر الذهب في الأسواق 

 وشهد  سعر الذهب خلال الأشهر الخمس الماضية استقرارا ثم انخفاضا تدريجيا في سعره، قبل أن يعاود الارتفاع، حيث بلغ سعر الجرام  من عيار 24 في السوق المحلي 2440 جنيها، بينما وصل عيار 21 إلى 2135  جنيهًا، كما وصل عيار 18 في السوق المحلي نحو 1830 جنيها، حيث يرى العديد من الخبراء أن استقرار سعر الصرف أحد أسباب انخفاض أسعار الذهب خلال هذه الفترة.

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ارتفاع سعر الذهب، فيتو 

 

قرار الإعفاء الجمركي ودوره في خفض أسعار الذهب

يعد قرار رئيس الوزراء بـ الإعفاءات الجمركية للذهب الوارد بصحبة الركاب القادمين من الخارج، أحد أهم الأسباب التي ساهمت فى ضبط الأسواق، واستعادة الاستقرار والتوازن لأسعار المعدن النفيس ليتماشى مع السعر العالمي، حيث يؤدي إلى زيادة الكميات المعروضة فى مواجهة الطلب المتزايد خلال الفترة الأخيرة، كما يُسهم أيضًا فى الحد من محاولات التهرب الجمركي بمختلف المنافذ الجمركية.

بداية ارتفاع أسعار المعدن الأصفر وأسباب الزيادة

ومع بدء  الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والذي شهدناه منذ يوم 7 أكتوبر الماضي واستمر حتى يومنا الحالي، ارتفعت أسعار الذهب سواء على المستوى العالمي أو المحلي، بشكل غير مسبوق مما دفع الكثيرون للإقبال على الشراء للحفاظ على قيمة أموالهم من مخاطر الأحداث الجيوسياسية، الأمر الذي أدى إلى زيادة أخرى في سعر الذهب بسبب زيادة الطلب عليه.

تعليق شعبة الذهب

وفي هذا الصدد قال هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن السعر العالمي للأونصة كسر حاجز 2000 دولار خلال الفترة الحالية، لافتا إلى أن هذا السعر يعد مرتفعا بشكل كبير عن السعر الحقيقي، كما أن الأسعار العالمية تؤثر علينا على مستوى السوق المحلي.

أسعار الذهب، فيتو 

الاضطرابات بمنطقة الشرق الأوسط ودورها 

 وأوضح ميلاد خلال تصريح خاص لـ فيتو، أن أسباب هذا الارتفاع ترجع إلى الأحداث التي نشهدها، إضافة إلى استمرار الاضطرابات الموجودة بمنطقة الشرق الأوسط، مما خلق نوعا من التوتر في أسواق المنطقة بسبب الأحداث الجارية فيها. 

هل ينخفض سعر الذهب مرة أخرى؟

وأشار، إلى أن استقرار أسعار الذهب وانخفاضه مرة أخرى مرتبط بالأجواء العالمية ومدى استقرار الأوضاع بها، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، حيث أنها ليست بمنأى عن الصراعات الجيوسياسية التي نشهدها خلال الفترة الحالية بالمنطقة.  

توقعات بمزيد من الزيادة 

من جانبه، أوضح الدكتور سيد خضر الخبير الاقتصادي، أنه من المتوقع أن نشهد ارتفاعا في  سعر الذهب بمختلف أعيرته خلال الفترة القادمة، في ظل بلوغ سعر صرف الدولار بالسوق الموازية إلى 50 جنيها تقريبا، مشيرا إلى أن سعر صرف الدولار له عامل كبير من ناحية أخرى على سعر الذهب بالسوق المحلي.

زيادة الطلب وتأثيرها على الأسعار

وأشار إلى أن إقبال الكثير من المواطنين على شراء الذهب، باعتباره الملاذ الآمن للتحوط ضد المخاطر الاقتصادية، في ظل الأحداث الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الحالية، خاصة مع استمرار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أدى إلى زيادة الطلب عليه، وبالتالي ارتفع سعره بالأسواق.   

ارتفاع الطلب على المعدن الأصفر، فيتو 

تأثير السوق السوداء على أسعار الذهب

 وفي ذات السياق، أوضح الدكتور علي الإدريسي، أن وصول سعر الدولار في السوق السوداء، إلى 50 جنيها تقريبا، أحد أهم العوامل التي تؤثر بشكل مباشر على الذهب بمختلف أعيرته بالسوق المحلي، حيث يجب مواجهة لسوق السوداء بكل صرامة والبحث حلول لتوفير السيولة الدولارية التي يحتاجها السوق.

معدلات التضخم وعلاقتها بسعر المعدن الأصفر 

وأشار خلال تصريحاته لـ فيتو، إلى أن معدلات التضخم غير المسبوقة التي يشهدها الاقتصاد، في ظل الأحداث والصراعات التي يشهدها العالم، ومنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص، دفعت الكثير من الناس لزيادة الطلب على الذهب بمختلف صوره وأشكاله، باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة للتحوط ضد هذه المخاطر، حيث أدت زيادة الطلب إلى ارتفاع سعر الذهب بمختلف أعيرته.

أسعار الذهب محليا بعد الزيادة الأخيرة صباح اليوم الأربعاء 

 ننشر أسعار الذهب اليوم الأربعاء 2023-11-22 وفقًا لآخر تحديث لها في الأسواق المحلية، بعد ارتفاعها أمس الثلاثاء لتسجل رقم قياسي في الأسواق. 

سعر الذهب عيار 24

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 3200 جنيه.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2800 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 2400 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 14 

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقًا لآخر تحديث له نحو 1867 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 22400 جنيه. 

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أسعار الذهب اليوم الأربعاء 22 -11- 2023 بعد القفزة الجنونية ورد الغرفة عن وقف عمليات البيع

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حقيقة إغلاق محلات الذهب

وكان نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب، أوضح أنه لا صحة لما تردد عن إغلاق محلات الذهب بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار، وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة الحدث اليوم، أن الذهب سلعة عالمية لا يمكن لأحد التحكم فيها، وتخضع للبورصات العالمية ونحن سوق مفتوح على الخارج.

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