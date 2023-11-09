الخميس 09 نوفمبر 2023
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ملفات وحوارات

الأسواق المحلية تحت مراقبة المستثمرين.. هل يؤثر الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على تدفق الاستثمارات الأجنبية؟.. خبراء يوضحون النتائج والحلول

مؤشرات الاستثمارات
مؤشرات الاستثمارات الأجنبية، فيتو

يتأثر الاقتصاد العالمي بالأحداث الجارية التي يشهدها العالم، على رأسها الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والذي يلقي بظلاله على دول منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص، حيث يراقب المستثمرون بأسواق المنطقة عن كثب مدى تأثير هذه الأحداث على الاوضاع الاقتصادية بها، وتعد مصر أحد أكبر الأسواق الاستثمارية بدول المنطقة، لما تتمتع به من عوامل جاذبة وملائمة للاستثمارات حتى في ظل هذه الظروف والصراعات التي نشهدها. 

 

هل تتأثر دول المنطقة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي

قال الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي: إن استمرار هذه الأحداث الجارية وتصاعد حدة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تؤثر بطبيعة الحال على كافة دول المنطقة، حيث تعاني المنطقة من هذا الصراع الجيوسياسي، مما يؤثر على مختلف النواحي الاقتصادية بكافة المجالات والقطاعات الاقتصادية بها.

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المؤشرات الاقتصادية، فيتو 

توقعات بقلة الاستثمارات الأجنبية 

وأضاف في تصريحات لـ فيتو: إنه من المتوقع أن تقل رؤوس الأموال الأجنبية المتدفقة إلى السوق المصري، بسبب هذا الصراع، لافتا إلى أنه من ناحية أخرى تم خفض التصنيف الائتماني لنا من قبل وكالات التصنيف الثلاث فيتش، موديز، ستاندرد اند بورز، إضافة إلى أن المراجعة القادمة لم تتم من جانب صندوق النقد الدولي.

 

تحديات اقتصادية أخرى 

وأشار الإدريسي، إلى أنه يوجد العديد من التحديات الاقتصادية الأخرى، والتي من ضمنها مشكلة سعر الصرف، فجميع هذه التحديات تؤثر على حجم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى السوق المصري، ودول المنطقة بأكملها، حيث يلقي هذا الصراع بظلاله عليها. 

 

ضرورة تحفيز المستثمر الأجنبي والمحلي

وأكد على أن ثقة المستثمر الأجنبي تعود مرة أخرى من خلال تقديم المزيد من الحوافز والضمانات الممكنة، والعمل على تشجيع المستثمر المحلي مما يزيد من ثقة المستثمر الأجنبي في السوق المصري مرة أخرى.     

الاستثمارات الأجنبية، فيتو 

 

فرص كبيرة لجذب الاستثمارات 

من جانبه قال الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد، إن مصر تتمتع بفرص كبيرة في جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث تتمتع بالعديد من عوامل الجذب للمستثمر الأجنبي، وتوفيرها المناخ الآمن والملائم للاستثمار، وهو ما انعكس خلال العام الماضي 2022 والذي ارتفعت فيه معدلات تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى 122% بما يفوق 12 مليار دولار، مقارنة بعام 2021، بحسب تقرير الأونكتاد.

 

نتمتع بمناخ استثماري آمن 

وأضاف في تصريح لـ فيتو، إنه بالنسبة للصراعات التي يشهدها العالم خلال الفترة الحالية والتي على رأسها الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فهي تؤثر على الاقتصاد العالمي وجميع دول العالم وليس دولة بعينها، كما أن أهم عوامل جذب الاستثمارات والتي يبحث عنها المستثمر سواء الأجنبي أو المحلي، هي البيئة الامنة والمناخ الجيد، فهذه العوامل تتمتع بها مصر حتى في ظل الصراعات التي تشهدها المنطقة.

 

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ظهور قوى اقتصادية جديدة 

وأوضح عنبر، أن أي صراع قائم لايكون بين دولتين فقط، وإنما يتحول إلى صراع على المستوى العالمي، حيث يشهد العالم خلال الوقت الحالي انقساما، وظهور لمصطلح التعددية القطبية، الأمر الذي أدى إلى خلق حالة من عدم اليقين في مختلف النواحي على مستوى العالم، وعدم وضوح الرؤية نظرا للأحداث الجارية، حيث تظهر قوى جديدة خلال الفترة القادمة تعمل على إعادة تشكيل الخريطة الاقتصادية من جديد. 

 

تهيئة بيئة الاستثمار وتحفيز المستثمر الأجنبي والمحلي

وأشار إلى أنه من ناحية أخرى يجب تحفيز المستثمر سواء المحلي أو الأجنبي، من خلال حل المشكلات التي تواجهه وتسريع الإجراءات وتسهيل كافة العقبات التي تواجهه، لتهئية البيئة الاستثمارية التي يسعى إليها، وإحساسه بالطمأنينة تجاه السوق المحلي.

 

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الاقتصاد العالمي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وكالات التصنيف الأسواق الاستثمارية رؤوس الأموال الأجنبية التعددية القطبية

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