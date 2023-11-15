شعبة الذهب تكشف أسباب ارتفاع المعدن الأصفر

أرجع هاني ميلاد جيد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، الزيادة العالمية في أسعار الذهب إلى استمرار التوترات الجيوسياسية على الساحة العالمية مع حالة من عدم الثقة في الأداء الاقتصادي للدول الكبري في ظل الأزمات الاقتصادية المتتالية واستمرار موجة التضخم العالمية من ناحية بالإضافة إلى تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية من قبل أكبر ثلاثة مؤسسات للتصنيف وتراجع أداء الدولار بالأسواق العالمية.



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وأوضح جيد أن استطلاعات الرأي العالمية تذهب بنسبة كبيرة إلى ترجيح عدم رفع الفدرالي الأمريكي لمعدلات الفائدة خلال اجتماع الشهر المقبل نظرا للتخوف من تأثير رفع أسعار الفائدة والذي استمر على مدار عام ونصف على حركة الاقتصاد الأمريكي والتخوف من موجة ركود قاسية وانكماش للأداء الاقتصادي خاصة مع تراجع وتيرة ارتفاع معدلات التضخم مقارنة بالشهر الماضي.

ارتفاع العقود الآجلة للذهب

وأوضح ميلاد، أن العقود الآجلة شهدت ارتفاعا لشهر ديسمبر بحوالي 16.50 دولارًا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 0.85٪، وحول حركة الاسعار بالأسواق المحلية شهدت الأسواق ارتفاعا تاريخيا بالسوق في سعر كافة العيارات ليتخطى سعر جرام عيار 21 أثناء كتابة التقرير 2720 جنيها للجرام بينما عيار 24 سجل 3108.5 جنيه للجرام وبلغ سعر عيار 18 الأكثر شيوعا في المشغولات الذهبية 2331.5 جنيه للجرام وبلغ ثمن الذهب في الجنيه قبل احتساب الدمغة والضريبة والمصنعية 21760 جنيها، وأرجع لطفي المنيب، نائب رئيس الشعبة، ارتفاع السعر المحلي إلى ما تشهده الأسواق العالمية من تقلبات بالإضافة إلى ارتفاع الطلب المحلي على الذهب كملاذ آمن للمدخرات لحمايتها من معدلات التضخم.