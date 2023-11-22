تعرف علي الوظائف الشاغرة وشروطها للعمل بمياه الدقهلية

تعلن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عن حاجتها للتعاقد لشغل وظيفة سائق معدات ثقيلة [لودر - حفار على عجل - حفار على كتينة]

وذلك طبقًا للشروط التالية:

أن يكون المتقدم من أبناء المراكز الآتية والمقيمين بها [ المنصورة ومحلة دمنة - أجا - السنبلاوين - تمي الأمديد - طلخا - نبروه - بلقاس والستاموني - شربين - جمصة - الكردي وميت سلسيل - بني عبيد - دكرنس - منية النصر - المنزلة - الجمالية - المطرية ] وفقًا لبطاقة الرقم القومي الصادرة في تاريخ سابق للإعلان.

ان يكون المتقدم من الذكور فقط نظرا لطبيعة العمل.

ألا يزيد السن عن 40 عامًا في تاريخ نشر الإعلان.

أن يجيد المتقدم القراءة والكتابة ويثبت ذلك بشهادة ( محو أمية أو مرحلة من مراحل الشهادة الإبتدائية أو الشهادة الإعدادية ).

أن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية لمدة ثلاث سنوات أو أعفى منها قانونًا.

ان يتقدم باقرار كتابي موثق حال التعاقد معه بعدم المطالبة بأي تسويات بالمؤهل الأعلى سواء كان حاصل عليه قبل الخدمة أو حصل عليه أثناء الخدمة.

الشروط العامة وطريقة تقديم الطلبات:

أن يقبل العمل طبقا لنظام ومواعيد العمل بالشركة وفى أى فرع من فروع الشركة.

اجتياز الاختبارات التى يتم تحديدها بمعرفة الشركة.

أن يجتاز المتقدم اختبار الكشف الطبي بمعرفة الجهة الطبية التي تحددها الشركة

سوف يتم اختيار المتقدمين وفقا لترتيب النتيجة النهائى وحسب الاحتياجات الفعلية للشركة ولائحة نظام العاملين بالشركة.

يتم تقديم الطلبات الكترونيا علي النموذج المعد فقط على الموقع الالكترونى للشركة ( www.dkwasc.com.eg ) خلال مدة أقصاها 24 ساعة من تاريخ نشر الإعلان.

لن يلتفت لأي طلبات ترد للشركة باليد أو البريد أو سبق تقديمها.

يلتزم المتقدم شخصيًا بإحضار أصول وصور المستندات عند طلبها.

سيتم الاعلان عن موعد ومكان الاختبارات على موقع الشركة الالكترونى والشركة غير ملزمة بإخطار المتقدمين بالبريد بميعاد ومكان الاختبار.

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