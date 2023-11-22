اشتباك بين جانتس وسموتريتش خلال اجتماع الحكومة الإسرائيلية للمصادقة على صفقة الأسرى (فيديو)

غزة الآن، بثت وسائل إعلام إسرائيلية لقطات من اجتماع الحكومة الإسرائيلية الذي يبحث المصادقة على صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس تشمل نساء وأطفال وهدنة مؤقتة في قطاع غزة.

وتظهر اللقطات اجتماعًا موسعًا لأعضاء الحكومة وعددهم 30 وزيرًا بمشاركة قادة عسكريين وأمنيين ورجال دين يهود.

وجاء الاجتماع الموسع عقب اجتماع لمجلس الحرب الإسرائيلي بحث صفقة التبادل.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي قبل الاجتماع "أمامنا قرار صعب.. جميع الأجهزة الأمنية تدعمه بالكامل"، فيما أكد وزير الدفاع يواف جالانت: "سيواصل الجيش الإسرائيلي (بعد الهدنة) العمل بكل قواته وقوته الكاملة (في قطاع غزة).. هذا المخطط صعب ومؤلم (استئناف الهجوم على غزة) من وجهة نظر إنسانية. لكنه أيضا المخطط الصحيح".

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اشتباك بين جانتس وسموتريتش

وعلى هامش اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي للمصادقة على صفقة الأسرى ووقف النار المؤقت اشتبك العضو في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس مع وزير المالية بتسئليل سموتريتش.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن سموتريتش أعرب عن "قلقه" من أن تمديد حركة حماس الهدنة إلى ما بعد ما تم الاتفاق عليه في الصفقة (المتوقع أن تكون 4 أو 5 أيام)، وأن تعلن العثور على المزيد من الأسرى (لدى أطراف أخرى)، في إشارة من سموتريتش أن حماس ستكسب مزيدا من أيام الهدنة مقابل تسليمها مزيد الأسرى (غير عسكريين).

ورد جانتس على سموتريتش قائلًا: "أي نوع من الأسئلة هذا؟ نحن نخبرك أن هذه هي الصفقة. ماذا؟.. تثقون بنا أقل من السينوار؟".

وانتقد وزير الثقافة ميكي زوهار وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وتساءل عن سبب عقد حزب "عظمة اليهودية" اجتماعا قبل المناقشة، في ضوء إعلانهم أنهم سيعارضون الصفقة.

ورد بن غفير قائلا: "لأن كل شيء هنا رأيناه من قبل في وسائل الإعلام، لذلك من الجيد جدا أننا عقدنا اجتماعا. نحن لسنا متحدين. هذا قرار يلحق الضرر بالأجيال التي ستظل تهاجمنا بشدة".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، إن الحكومة الإسرائيلية تواجه قرارا صعبا بالمصادقة على صفقة التبادل.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن الحكومة بدأت مساء الثلاثاء اجتماعها الخاص للموافقة على صفقة الأسرى مع حماس.

ومن المتوقع المصادقة على القرار فجر الأربعاء.