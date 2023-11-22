استشهاد 6 فلسطينيين بينهم 5 أطفال في قصف إسرائيلي لشقة سكنية بمخيم النصيرات

حرب غزة، أكدت وسائل إعلامية، استشهاد 6 فلسطينيين بينهم 5 أطفال بعد قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

استشهاد 15 فلسطينيا غربي خان يونس

وأعلن تلفزيون فلسطين الرسمي استشهاد 15 فلسطينيًّا وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في مدينة حمد غربي خان يونس بقطاع غزة.



وأكد تلفزيون فلسطين أن "15 شهيدًا بينهم أطفال في قصف الاحتلال لشقة سكنية في مدينة حمد بخان يونس"، فيما أوضحت وسائل إعلام محلية بأن عدد المصابين يتجاوز 25 شخصًا.



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من ناحية أخرى، أفادت سرايا القدس بأنه "نعلن وفاة المستوطنة "حنا كتسير" التي سبق وأبدينا استعدادنا عن إطلاق سراحها -لأسباب إنسانية- ولكن مماطلة العدو أدت إلى فقدان حياتها".

ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر الماضي، عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي معظمهم مدنيون علاوة على أسر نحو 250 آخرين.



وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.



وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة عن سقوط أكثر من 14 ألف شهيد (أغلبهم من الأطفال والنساء) وإصابة نحو 33 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل نحو 220 فلسطينيا وإصابة نحو 3000 آخرين.

اقتحام مدينة طولكرم

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، باقتحام قوات إسرائيلية، مساء أمس الثلاثاء، مدينة طولكرم في الضفة الغربية.

ووفق الوكالة فقد اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي المدينة من جهتها الغربية، مرورًا بشارعي السكة ونابلس، وفي محيط دوار اكتابا شرقًا، ونشرت قناصتها على أسطح عدة بنايات في المنطقة، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في سماء المدينة وضواحيها ومخيماتها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات قالوا إنها لاقتحام القوات الإسرائيلية لـ طولكرم.