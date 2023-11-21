الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

الولايات المتحدة تعلن إصابة 8 من قواتها في استهداف صاروخي بالعراق

الجيش الأمريكي، فيتو
الجيش الأمريكي، فيتو

أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية مساء اليوم الثلاثاء، تعرض القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد بالعراق لهجوم بصاروخ باليستي قصير المدى، ما أسفر عن إصابة 8 جنود.

وفي وقت سابق من اليوم، استهدفت فصائل عراقية، قاعدة عين الأسد الأمريكية بغرب العراق، ردا على الأحداث بقطاع غزة، حسب ما أعلنته في بيان.

استهداف قاعدة عين الاسد بالعراق

وأضاف البيان أن ذلك يأتي ردا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة، مشيرًا إلى أن ذلك نُفذ "بالسلاح المناسب  الذي أصاب هدفه بشكل مباشر".

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وكان مصدر أمني عراقي أعلن عن قصف صاروخي فى قاعدة  عين الأسد التي تتواجد فيها قوات التحالف الدولي غربي الأنبار بالعراق.

وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" أن القاعدة كانت قد استهدفت سابقا بطائرة مسيرة، كما تعرضت أيضا لقذائف الهاون دون تحديد حجم الخسائر وذلك في الأسبوع الماضي، كما تم استهدافها بصاروخين في شهر أكتوبر الماضي.

 

وتعرّضت قوات أمريكية متمركزة في العراق وسوريا لنحو 61 هجوما منذ منتصف أكتوبر، ما أدى إلى إصابة عشرات الجنود الأمريكيين بجروح طفيفة، بحسب ما أعلن مسؤولون عسكريون أمريكيون.

وتبّنت معظم تلك الهجمات مجموعة عراقية في بيانات على حسابات على تطبيق "تليجرام" تابعة لفصائل عراقية مسلحة موالية لإيران.


ويرتبط ارتفاع وتيرة الهجمات ضد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط بالحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس التي اندلعت عقب الهجوم المباغت الذي نفذته حماس في السابع من  أكتوبر، والذي أوقع بحسب السلطات الإسرائيلية نحو 1200 قتيل.

ويتمركز نحو 2500 جندي أمريكي في العراق، ونحو 900 جندي في سوريا في إطار الجهود المبذولة لمنع عودة تنظيم "داعش".

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